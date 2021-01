Grêmio Grêmio inicia 2021 com foco na recuperação de atletas lesionados

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 4 de janeiro de 2021

Após a folga de 4 dias no final de ano, o Grêmio se reapresenta nessa segunda-feira (4), no CT Luiz Carvalho. O primeiro mês do ano será com foco total no Campeonato Brasileiro, mas o objetivo é também recuperar jogadores lesionados para ter todo o plantel à disposição para a final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no início de fevereiro.

Até dia 3 de fevereiro, data da primeira final, o Tricolor de Renato Portaluppi terá 7 partidas a serem disputadas no Brasileirão. Terão difíceis adversários do batalhão da frente, o próprio Palmeiras, o Atlético-MG, Inter e Flamengo.

Ocupando a 5ª posição da tabela, o Grêmio segue na busca do G-4, mas além disso, procura esvaziar o departamento médico. Atualmente, Pedro Geromel, Orejuela, Maicon, Victor Ferraz e David Braz lidam com algum tipo de problema.

Geromel segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, sentida no jogo de ida contra o São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil. Mesmo lesionado, o jogador viajou com a delegação gremista para dar apoio aos companheiros, que no fim da mesma noite garantiu a vaga na final da competição.

Não só se espera uma rápida recuperação do capitão gremista, mas também o início das conversas para renovar mais uma vez com o zagueiro. O vínculo é até 2021 e já negocia a ampliação do período. Por outro lado, Maicon vêm apresentando desconforto na panturrilha desde o empate em 1 a 1 com o Santos, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. O jogador não atua desde então e segue no DM.

David Braz, também segue com desconfortos musculares desde a eliminação para o Santos. O jogador não participou das duas partidas contra o São Paulo. Luiz Fernando segue em isolamento social por conta da COVID-19. No entanto, o atacante só pode participar do Campeonato Brasileiro.

Por fim, Victor Ferraz também sentiu um desconforto mas não preocupa. O jogador faz trabalhos para melhorar a condição físicas, o clube acredita ser uma fadiga sentida pelo mesmo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio