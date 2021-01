Grêmio Após classificação para final da Copa do Brasil, grupo gremista realiza primeiro treino de 2021

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após garantir a vaga na final da Copa do Brasil, empatando com o São Paulo na última quarta-feira (30), o grupo gremista teve 4 dias de folga, e retornou nessa segunda-feira (4). O Tricolor retomou os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho e o elenco, agora, volta a atenção para o Campeonato Brasileiro.

Além do treinamento, foram realizados exames PCR para COVID-19, visando a partida contra o Bahia, na próxima quarta-feira (6). Na sequência, as atividades foram comandadas pela preparação física, com circuitos de trabalhos físicos no campo.

O próximo compromisso, contra o Bahia, é nessa quarta-feira (6), pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h15, na Arena. Atualmente, o Tricolor gaúcho é o 5° colocado na tabela da competição, com 45 pontos. Procurando chegar ao G-4, o Grêmio vai em busca dos três pontos.

Sob comando do técnico Renato Portaluppi, ainda acontecerá mais 1 treino visando a partida.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

