Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

O elenco aguarda o resultado dos testes para Covid- 19 Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio retornou aos trabalhos neste ano de 2021 com foco na finalização da temporada de 2020. O elenco realizou o primeiro treino do ano nesta segunda-feira (4), no CT Luiz Carvalho. Na quarta (6), encara o Bahia, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com quase todos os titulares disponíveis, Renato Portaluppi não deve poupar forças para vencer a equipe baiana e subir na tabela.

As únicas baixas na equipe são Geromel e Maicon, que seguem se recuperando de lesões musculares, além de David Braz, que continua com desconforto muscular. O elenco aguarda o resultado dos testes para Covid- 19. Luiz Fernando, que já havia testado positivo, cumpre o fim do isolamento e deve ficar disponível para as próximas partidas.

O provável Grêmio para encarar o Bahia tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

O tricolor realiza mais um treino nesta terça-feira (5), antes de inciar a concentração para encarar a equipe baiana. Com 45 pontos, o Grêmio é o 5º colocado na tabela. Já seu adversário, o Bahia, é o 16º, com 28. A partida acontece às 19h15, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

