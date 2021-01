Grêmio Mesmo com contrato encerrado, Orejuela se junta ao elenco gremista e aguarda definições sobre seu futuro

5 de janeiro de 2021

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

5 de janeiro de 2021

Com vínculo encerrado no dia 31 de dezembro de 2020, o Orejuela deixou de ser jogador do Grêmio. No entanto, o lateral se reapresentou com o grupo de jogadores na tarde desta segunda-feira (4) no CT Luiz Carvalho, no primeiro treino do ano, e deve seguir tratamento em Porto Alegre, para se recuperar de lesão de grau dois na coxa esquerda.

O jogador, pertencente ao Cruzeiro, chegou no Grêmio por empréstimo até o final de 2020. Como o tricolor demonstrou interesse em seguir com o jogador neste novo ano, os dois clubes fizeram, ainda no início de dezembro, um acordo para que Orejuela permanecesse no tricolor gaúcho. A ideia era assinar um contrato de quatro anos para que o lateral vestisse a camisa do Grêmio em definitivo. Todavia, ao final do contrato de empréstimo, o tricolor viu o Cruzeiro aumentar a pedida pelo lateral-direito. O contrato anterior já estava até nas mãos da diretoria gremista, quando a raposa decidiu mudar os valores da negociação.

Com isso, o futuro do jogador segue indefinido. Orejuela já sinalizou que gostaria de ficar no Grêmio, mas, por enquanto, não possui nenhum vínculo contratual com a equipe gaúcha. Enquanto isso, ele segue realizando trabalhos no CT Luiz Carvalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

