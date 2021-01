Grêmio A situação dos jogadores emprestados pelo Grêmio em 2021

Em tempos diferentes, a temporada 2020 ainda não terminou, mas começa 2021 na reta final. E portanto, é a hora em que os times avaliam seus planteis e jogadores à disposição. E para o Grêmio não é diferente. Ao todo, são 8 atletas cedidos a outros clubes atualmente – dois deles já com contrato expirado.

Os vínculos dos jogadores Kaio e Machado venceram na última quinta-feira (31). Os jogadores, respectivamente, estavam emprestados a Paraná e Cruzeiro e permaneceram até o fim da Série B. Ambos não devem renovar com o Grêmio.

A situação se repete com Matheus Frizzo. Inicialmente, o jogador foi cedido ao Atlético-GO em 2020. No entanto, não teve bom aproveitamento. Seguiu para o Vitória e apareceu com frequência na Série B. Seu contrato com o Grêmio dura até 2022.

Já na Série A estão o atacante Leo Chú e o meia Lima, ambos no Ceará. Devem retornar ao Grêmio assim que encerrada a temporada. Leo Chú tem contrato até 2024, já Lima possui vínculo com o Tricolor até o final de 2021.

Mais um na Série A é o lateral esquerdo Juninho Capixaba, bem presente na equipe tricolor gaúcha em 2019, ocupando a reserva de Bruno Cortez. Em 2020, foi para o Bahia, com participação em 41 jogos. No entanto, com a chegada de Diogo Barbosa, perdeu espaço e não deve retornar à Porto Alegre.

Ainda das categorias de base, há duas promessas que retornam no meio do ano. O goleiro Phelipe Megiolaro e o meia-atacante Jhonata Robert estão respectivamente no FC Dallas (Estados Unidos) e Famalicão (Portugal).

Os dois são os que têm mais chance de ser aproveitados no elenco gremista. Ambos subiram das categorias de base bem avaliados pelo técnico Renato Portaluppi e o fato de ir para outros ares, aumenta a experiência e a chance de utilização.

