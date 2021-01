Grêmio Dirigente do Grêmio prevê duelo tático, mas não considera Palmeiras “bicho-papão”

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Finais da Copa do Brasil acontece em fevereiro. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio não esconde que sua meta no início de 2021 é ganhar o seu sexto título na história da Copa do Brasil. Após a classificação na semifinal diante do São Paulo, o time gaúcho pretende usar o mês de janeiro como uma espécie de laboratório para as decisões contra o Palmeiras, marcadas para o início de fevereiro.

“Temos um mês inteiro para nos dedicarmos ao Campeonato Brasileiro, fazendo diversos testes que o Renato precisa visando a final da Copa do Brasil.”, comentou Cláudio Oderich, vice-presidente gremista, em entrevista no sábado (2) à Rádio Grenal.

O dirigente gremista espera um forte duelo tático entre os finalistas da Copa do Brasil, com os técnicos Renato Gaúcho e Abel Ferreira. “Acreditamos que o Renato vai, sim, se armar taticamente para enfrentar o excelente time do Palmeiras”, destacou Cláudio Oderich.

Apesar de ciente da qualidade do elenco palmeirense, o vice-presidente do Grêmio se apega a um exemplo recente do maior rival para acreditar na vitória na decisão da Copa do Brasil. “O Internacional mostrou ao Grêmio que é possível ganhar do Palmeiras, que não é bicho-papão”, disse, em referência ao recente triunfo do Colorado sobre o Verdão por 2 a 0, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19 de dezembro.

