Política “O povo não me compara com o Bolsonaro porque Bolsonaro foi muito ruim”, diz Lula

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Presidente Lula ainda comentou sobre a baixa popularidade e afirmou que as pesquisas servem de análise Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil . (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

“O povo brasileiro não me compara com Bolsonaro porque Bolsonaro foi muito ruim, mas muito ruim”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (27). Segundo o chefe do Executivo, “o povo me compara comigo mesmo”.

“Eu queria ver se você viaja o Brasil e encontra uma obra dele [Jair Bolsonaro]. O povo me compara comigo mesmo, o povo me compara com o Lula de 2010, quando deixei a economia, ela estava crescendo 7%, o varejo crescia 13%”, disse Lula em entrevista.

O presidente ainda comentou sobre a baixa popularidade apresentada em pesquisas. É o caso, por exemplo, de dois levantamentos divulgados na quarta-feira (26), que indicam o aumento de uma percepção negativa em relação à gestão de Lula, principalmente no estado de São Paulo.

“Uma pesquisa, quando ela está boa ou está ruim, ela serve de análise para saber se você muda ou não de comportamento. O povo brasileiro tem o direito de cobrar do presidente da República como a torcida cobra de um jogador”, declarou o presidente.

Recentemente, Lula já havia declarado que nunca levou “pesquisa a sério”. “Eu nunca levei, definitivamente, a sério qualquer pesquisa. Uma pesquisa serve para você estudar, para você saber se tem que mudar de comportamento, se tem que dar atenção, é isso que eu faço”, disse o chefe do Executivo no dia 19 de fevereiro, dias após a pesquisa Datafolha indicar a queda da aprovação do governo para 24%. Este foi menor índice de aprovação em todos os três mandatos do presidente.

https://www.osul.com.br/o-povo-nao-me-compara-com-o-bolsonaro-porque-bolsonaro-foi-muito-ruim-diz-lula/

2025-02-27