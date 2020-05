Rio Grande do Sul O prefeito de Porto Alegre disse que poderá voltar atrás na liberação de atividades se o combate ao coronavírus for prejudicado

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Para Marchezan, o comportamento por parte da população também será decisivo. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Durante entrevistas ao longo desta quarta-feira (20), o prefeito Nelson Marchezan Júnior garantiu que a administração municipal acompanhará atentamente o impacto da liberação gradual de atividades econômicas sobre a rede de saúde de Porto Alegre. Ele admite que poderá voltar atrás na decisão, caso haja perda de controle na capacidade de atendimento a pacientes de coronavírus em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo).

Ele frisou que o comportamento e o cuidado por parte de cada porto-alegrense são fundamentais: “A regra geral e permanente é a manutenção do distanciamento físico e a redobrada atenção à higienização. Espero que possamos avançar para um caminho de quase normalidade”.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, o objetivo é tentar controlar a velocidade de contaminação, a fim de que a demanda da população não supere a capacidade de atendimento por parte da rede de saúde:

“Acreditamos que o vírus vai continuar entre nós, portanto, não podemos manter as restrições para sempre. Mas se a movimentação maior de pessoas gerar um aumento no ritmo de ocupação de leitos de UTI, teremos que rever algumas medidas. Não é aceitável que as pessoas venham a falecer por falta de estrutura de atendimento”.

Retomada progressiva

Na noite anterior, o decreto municipal 20.583 autorizou a reabertura, com restrições, de shoppings centers, galerias e centros comerciais, restaurantes, igrejas e templos, equipamentos culturais e empresas do setor do comércio e de serviços desde esta quarta-feira.

Para isso, os estabelecimentos abrangidos pela medida devem respeitar as normas de higienização, distanciamento, ocupação de até 50% da capacidade do espaço, bem como a oferta de máscaras de proteção facial aos trabalhadores que utilizam o transporte público para deslocamento.

A prefeitura já havia autorizado o reinício das atividades da construção civil desde 23 de abril e das indústrias desde o dia seguinte. Já em 5 de maio, foi permitida a retomada controlada de pequenas e microempresas de diversos segmentos.

Continuam sob proibição, entretanto, as aulas da educação infantil ao ensino superior das redes privadas e públicas, eventos e centros culturais, cinemas, casas noturnas e de shows, boates e similares, teatros, clubes sociais, saunas e parques de diversão.

Visita a hospital

Marchezan tem agendada para esta quinta-feira, às 9h30min, uma visita às obras da nova estrutura do Hospital Independência, na Zona Leste da Capital. Os 62 leitos de média complexidade em área anexada ao hospital devem ser entregues em junho, a partir de uma parceria entre os grupos empresariais Gerdau, Ipiranga e Zaffari.

O Hospital Moinhos de Vento, por sua vez, fornecerá materiais, equipamentos e remédios para a operação da nova ala durante a pandemia do novo coronavírus, além de compartilhar práticas de gestão. A Sociedade Sulina Divina Providência permanecerá responsável pelo gerenciamento dos serviços hospitalares à população.

(Marcello Campos)

