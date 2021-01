Porto Alegre O prefeito de Porto Alegre garante que a cidade está pronta para receber as vacinas contra o coronavírus na semana que vem

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Sebastião Melo participou de reunião da Frente Nacional de Municípios com o ministro da Saúde. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

Porto Alegre já está pronta para receber as vacinas contra o coronavírus. A garantia é do chefe do Executivo municipal, Sebastião Melo, que nesta quinta-feira (14) participou de reunião entre representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele também frisou que as doses serão limitadas, mesmo com a prioridade aos mais velhos e profissionais da linha-de-frente do combate à Covid.

“Virão poucos imunizantes neste primeiro momento”, salientou. “Temos uma população idosa que não é pequena, além dos trabalhadores da saúde. O governo federal ainda não detalhou a quantidade de doses, mas Porto Alegre está preparada para receber a vacina”. Melo também enfatizou a mobilização da prefeitura junto às redes pública e conveniada, universidades e forças de segurança.

Durante o encontro, realizado de forma virtual, Pazuello confirmou a previsão de que a vacinação comece às 10h da próxima quarta-feira (2o), em âmbito nacional. A distribuição será proporcional ao contingente populacional de cada Estado, dois dias antes – desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove os produtos para uso emergencial, o que deve ser divulgado neste domingo.

O primeiro lote importado da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford (Reino Unido) com a farmacêutica AstraZeneca, com 2 milhões de doses, deve chegar aos Estados na próxima segunda-feira (18), procedente de uma linha de produção na Índia. Já na terça-feira, 19, o governo federal deve divulgar o plano completo de imunização, com as respectivas quantidades e um cronograma de aplicação.

Ainda de acordo com o ministro, a previsão é de mais 8 milhões de doses, ainda em janeiro, da vacina Coronavac, elaborada pelo laboratório chinês Sinovac em parceria, no Brasil, com o Instituto Butantan, de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já trabalha, inclusive na estratégia de distribuição do imunizante em Porto Alegre, incluindo uma mapeamento dos segmentos populacionais prioritários e a logística relativa às unidades de saúde.

Detalhamento

Também nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha, Sebastião Melo antecipou que o plano municipal é aplicar a injeção em aproximadamente 280 mil porto-alegrenses até abril, em uma primeira fase de imunização, que contemplará idosos e profissionais da saúde. Já para a próxima semana, a previsão é ter 14 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus na cidade.

Na conta do prefeito estão 82 mil profissionais da saúde, 63 mil cidadãos com mais de 75 anos, 10 mil moradores de asilos e 600 indígenas. E mesmo sem poder detalhar agora quantas doses devem ser destinadas à capital gaúcha (aspecto que será definido pelo governo do Estado), ele também salientou que, a partir da chegada de mais doses, a Secretaria Municipal da Saúde pretende montar 24 postos móveis para reforçar e agilizar o processo.

(Marcello Campos)

