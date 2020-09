Mundo O presidente da Itália rebateu uma declaração do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mattarella disse que os italianos amam a liberdade, mas também levam em conta a "seriedade". (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, rebateu nessa quinta-feira (24) uma declaração do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e disse que os italianos amam a liberdade, mas também levam em conta a “seriedade”.

Durante a semana, o premiê havia dito ao Parlamento britânico que o Reino Unido tem números piores na pandemia do novo coronavírus do que Itália e Alemanha porque é um país que “ama a liberdade”.

Em visita a Sassari, na Sardenha, Mattarella afirmou que “os italianos também amam a liberdade”. “Mas também nos preocupamos com a seriedade”, disse o chefe de Estado a participantes de um evento em memória do ex-presidente Francesco Cossiga (1985-1992).

O Reino Unido tem mais de 416 mil casos e quase 42 mil mortes na pandemia do novo coronavírus, enquanto a Itália soma 304.323 contágios e 35.781 óbitos. Além disso, as infecções em solo britânico explodiram nas últimas semanas e levaram o governo a anunciar novas medidas restritivas válidas por seis meses.

Já a Itália, que sofreu mais no início da pandemia, tem conseguido manter os casos relativamente sob controle, com um crescimento constante, mas lento, nos últimos dois meses.

Restrições

O Secretário de Estado dos Transportes, Grant Shapps, usou o Twitter para anunciar as novas medidas adotadas pelo governo britânico com relação às restrições de viagens à população a fim de conter o aumento no número de novos casos da Covid-19 no país.

“Os dados mostram que precisamos remover Dinamarca, Eslováquia, Islândia e Curaçao da lista de Corredores de Viagem. Se você chegar ao Reino Unido vindo desses destinos após as 4h deste sábado, precisará se isolar por 14 dias”, informou o secretário no microblog.

Grant refere-se à hora local do Reino Unido (GMT+1) e o próximo sábado, dia 26, para a medida começar a vigorar no país. O secretário ainda reiterou as medidas de segurança que as pessoas deverão cumprir, caso passem pelo países com restrições, e a multa em caso de descumprimento: “Não adicionaremos nenhum destino à lista de corredores de viagens esta semana. Lembre-se: você deve preencher o Formulário de Localização de Passageiros obrigatoriamente se entrar no Reino Unido. Isso protege a saúde pública e garante que aqueles que precisam estão cumprindo as regras de auto-isolamento. Além disso, não se esqueça de que você deve se auto-isolar (cumprir quarentena) ao retornar de um país não isento, ou enfrentará multas que começam em £ 1.000”, avisou Grant.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo