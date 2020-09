Mundo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não ser “fã” de Meghan Markle depois que a duquesa de Sussex incentivou os americanos a votarem nas eleições de novembro

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











“Não sou fã dela”, disse Trump numa coletiva de imprensa na Casa Branca. (Foto: Joyce N. Boghosian/Casa Branca)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu aos comentários da duquesa de Sussex, Meghan Markle, sobre as eleições de novembro durante uma entrevista com os jornalistas na quarta-feira (23).

Markle, e seu marido, o príncipe Harry, participaram de um vídeo em que afirmam a importância do voto e incentivam os norte-americanos a exercerem seu direito de escolher um novo presidente.

Questionado sobre a fala, Trump disse que não era “fã” da atriz e desejou ironicamente “boa sorte a Harry, porque ele vai precisar”.

Nas imagens divulgadas pela revista Time, os dois pedem que o “discurso de ódio, a desinformação e os ataques na internet” sejam rejeitados e afirmam que quando se vota “nossos valores são colocados em ação, e nossas vozes são ouvidas”.

Markle se tornará, em 3 de novembro, a primeira pessoa que faz parte da realeza britânica a votar em uma eleição nos Estados Unidos. No início do ano, o casal renunciou aos deveres da família real e se mudou para a Califórnia com o filho Archie.

A mensagem

Meghan e Harry apareceram num especial da rede ABC e da revista “Time” e mandaram uma mensagem direto do jardim de sua nova casa, em Los Angeles.

“A cada quatro anos, ouvimos a mesma coisa, que esta é a eleição mais importante de nossa vida”, disse Meghan. “Mas esta é. Quando votamos, nossos valores são colocados em prática e nossas vozes são ouvidas. Sua voz é um lembrete de que você é importante, porque você importa e merece ser ouvido.”

Segundo o protocolo real, é proibido que membros da família se envolvam em questões políticas, mas, desde que os Sussex saíram da linha de frente da realeza, eles têm vocalizado cada vez mais suas posições em relações a temas que antes não eram falados por seus parentes.

Harry, que não vota nos Estados Unidos por não ser cidadão americano e nunca votou na Inglaterra por ser príncipe, também falou sobre a importância do combate ao discurso de ódio.

“Quando o mal supera o bem, para muitos, quer percebamos ou não, isso corrói nossa capacidade de ter compaixão e nossa capacidade de nos colocar no lugar de outra pessoa. Porque quando uma pessoa compra a negatividade online, os efeitos são sentidos de forma exponencial. É hora de não apenas refletir, mas agir”, disse ele. “À medida que nos aproximamos de novembro, é vital que rejeitemos o discurso de ódio, a desinformação e a negatividade online.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo