Ambas as vacinas – Pfizer/BioNTech e Moderna – usam moléculas de mRNA (ácido ribonucléico mensageiro) para fazer com que as células humanas produzam imunidade ao “espinho” do coronavírus e, assim, evitar que ele consiga se fixar.

Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu a segunda dose da vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 no último sábado (9), no Centro Médico Sheba, em Tel Aviv.