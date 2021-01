Colunistas O projeto de Eduardo Leite: disputar a vice-presidência e apoiar Paula Mascarenhas ao Piratini?

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

O governador gaúcho com o comunicador e empresário Luciano Huck. (Foto: Itamar Aguiar/Divulgação/Palácio Piratini)

O governador gaúcho Eduardo Leite, que pediu licença para viajar a São Pão Paulo, busca identificar possibilidades para aquisição de mais doses de vacinas para o enfrentamento à Covid-19 no Estado. Para esta terça-feira, está prevista uma visita ao parque de produção da União Química, fabricante da vacina russa Sputnik V no Brasil.

Porém, a agenda política que terá com o governador paulista João Doria, hoje o nome mais importante do PSDB nacional, certamente vai incluir o quebra-cabeças das eleições de 2022, onde estarão em disputa a presidência da Republica, os governos estaduais, uma cadeira para o Senado em cada Estado e as vagas na Câmara dos Deputados.

Dobradinha Huck/Leite em 2022?

Especulações dos últimos dias vinculam o futuro do governador gaúcho à notícia de que o apresentador de TV Luciano Huck deverá se licenciar da Rede Globo para cuidar de sua candidatura ao Palácio do Planalto.

A ligação de Eduardo Leite com esse fato estaria em seu papel de candidato a vice-presidente na chapa de Huck. O principal adversário será o presidente Jair Bolsonaro.

Ranolfo Vieira Júnior no Piratini?

Caso prospere essa especulação, Eduardo Leite teria que se licenciar do cargo no próximo ano, transmitindo o governo ao seu vice e também secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

Ranolfo possui um perfil técnico e, embora filiado ao PTB, seu nome é mais conhecido pela destacada carreira como delegado até chegar, no governo de Tarso Genro (PT), ao cargo supremo da corporação, a Chefia da Polícia.

A vez de Paula Mascarenhas?

O governador tem afirmado que não cogita disputar a reeleição. Já agiu assim quando era prefeito de Pelotas e, mesmo diante do favoritismo, preferiu apoiar a sua então vice e também tucana Paula Mascarenhas, reeleita em 2020.

Ainda no terreno das especulações, Paula teria a preferencia de Eduardo Leite para a disputa da sucessão estadual em 2022. Mas nesta fila de pré-candidatos tucanos ao Piratini ainda não há consenso, porque também estão no páreo o deputado federal Júlio Redecker, o prefeito reeleito de Santa Maria Jorge Pozzobon e o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Junior.

Transmissão do cargo a Ernani Polo

No exercício do cargo, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior transmite às 9h desta segunda-feira o cargo de governador do Estado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo (PP).

