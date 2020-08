Esporte O PSG de Neymar bate o Lyon nos pênaltis e conquista a Copa da Liga da França

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Neymar comemorando a conquista da Copa da Liga da França pelo PSG. (Foto: Reprodução)

O Paris Saint-Germain, do camisa 10 da Seleção, Neymar, superou o Lyon nos pênaltis após empate de 0 a 0 em 120 minutos e levantou a Copa da Liga da França, segundo troféu após o hiato do futebol, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Semana passada, o PSG dos também brasileiros Marquinhos e Thiago Silva havia vencido a Copa da França, ao vencer o Saint-Étienne, por um a zero, gol de Neymar, no Stade de France.

O clube já havia conquistado o Campeonato Francês; somando-se o mais novo título alcançado, o PSG comemora a quarta tríplice coroa (vencer o campeonato nacional e as duas ligas na mesma temporada) de sua história.

Apos mais esse objetivo, o clube direciona agora suas forças nas quartas de finais da Champions League, na qual encara a surpresa italiana Atalanta, na próxima quarta-feira, dia 12, em jogo único, em Portugal.

Neymar

O título foi o oitavo conquistado pelo clube desde que Neymar chegou a Paris há três temporadas. Com isso, o camisa 10 alcançou uma marca incrível: Neymar tem o mesmo número de títulos do que de derrotas com a camisa do PSG.

Com o brasileiro em campo, o Paris foi derrotado apenas oito vezes nas últimas três temporadas, sendo quatro derrotas na Champions League, três na Ligue 1 e uma na Copa da Liga da França.

Neymar ficou de fora de diversos jogos nas três temporadas, mas o número ainda impressiona. As quatro derrotas na Champions vieram diante de Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund.

No Francês, os carrascos foram Strasbourg, Montpellier e Reims. Na Copa da Liga, o Guingamp eliminou o PSG em 2019 ao vencer por 2 a 1 – com Neymar em campo, o PSG perdeu a final da Copa da França de 2018/2019, mas nos pênaltis e estatisticamente o resultado é de empate.

Em termos de troféus, Neymar levantou a taça da Ligue 1 três vezes, da Copa da França duas vezes, da Copa da Liga duas vezes e uma vez da Supercopa da França.

Festa com amigos

Neymar reuniu os amigos neste sábado (1) e caiu no pagode para festejar o título do PSG na Copa da Liga Francesa. O jogador assumiu o posto de vocalista da banda e soltou a voz na festa em sua casa em Paris.

Orgulhoso, ele ainda publicou fotos com o pai, Neymar Santos, e com alguns amigos, exibindo a taça. Neymar aproveitou também para fazer uma homenagem aos “parças”.

“De menó….. sempre estiveram comigo, nas dificuldades e no sucesso! Esses 3 representam todos os outros amigos que sempre estiveram/estão comigo… Um salve pros nossos”, disse.

“Já virou rotina, é sempre assim”, brincou Neymar no Twitter, citando trecho de uma música do grupo Turma do Pagode, para festejar a vitória.

