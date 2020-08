Esporte Dupla Grenal faz apelo para que torcedores fiquem em casa

2 de agosto de 2020

Marcos Guilherme e Jean Pyerre participaram da campanha. Foto: Reprodução/Twitter Marcos Guilherme e Jean Pyerre participaram da campanha. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A dupla Grenal fez uma pelo, neste domingo (2), aos seus torcedores: “Fique em casa!”; “Hoje, torça de casa!”, postaram Grêmio e Inter nas redes sociais, com vídeos em que jogadores de ambos os times reforçam o pedido e reafirmam o respeito aos profissionais de saúde e cuidados com a saúde em função da pandemia. As equipes jogam em seus estádios neste domingo pelas semifinais do Gauchão 2020. O Inter recebe o Esportivo às 16h, no estádio Beira-Rio. Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam às 19h, na Arena.

Segundo a FGF (Federação Gaúcha de Futebol), nenhuma intercorrência foi registrada nos 17 eventos realizados desde o reinício da competição.

Receberam jogos do retorno do Gauchão as cidades de Caxias do Sul, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Lajeado, Cachoeirinha, Alvorada e Eldorado do Sul. No fim de semana, Pelotas e Porto Alegre se integram a essa lista.

O documento elaborado pela Federação segue à risca as recomendações das autoridades sanitárias. O plano reúne medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas e diretrizes operacionais básicas.

Entre os apontamentos, estão jogos com portões fechados, orientações que vão desde a concentração dos atletas até as entrevistas que sucedem os confrontos e a testagem de todos os envolvidos.

Até agora, informa a FGF, foram aplicados 1750 exames de diagnóstico molecular da Covid-19, resultado da parceria com o Laboratório Qualitá. O método adotado é o RT-PCR, considerado por especialistas o mais eficaz para a identificação do vírus.

Na primeira coleta de amostras após a rodada de retomada do Gauchão, nenhum caso positivo foi detectado entre os membros das delegações e da equipe operacional da FGF, informou a entidade. Antes do início do período de concentração, o percentual ficou em aproximadamente 2% do total. Estes profissionais imediatamente passaram a cumprir isolamento para evitar a propagação do vírus.

Para a Secretaria da Segurança Pública, a federação apresentou proposta de delimitação do perímetro dos estádios para restringir a circulação de pessoas que não estejam diretamente envolvidas na realização dos eventos e assegurar o cumprimento do distanciamento social.

Aos torcedores, a FGF também reforçou o apelo. “Fiquem em casa o máximo que puder, sigam as recomendações de higiene e evitem aglomerações. Cabe ressaltar que ainda não se teve notícia de que algum lugar do mundo venceu a Covid-19 sem distanciamento social”, diz a nota da federação.

Hoje, torça de casa! 🏡 É Dia de Inter, mas não de aglomeração. Vamos apoiar juntos no sentimento, mas distantes fisicamente. Faça isso por você, seus parentes e toda a sociedade, incluindo os profissionais de saúde, a quem enviamos nosso muito obrigado! 👊🇦🇹 #FiqueEmCasa pic.twitter.com/PmMlIJuhOj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 2, 2020

Fique em casa! É o maior apoio que tu podes dar agora!

Estamos seguindo um rígido protocolo de segurança sanitária e dependemos que tu também sigas as recomendações para que possamos nos reencontrar logo.

😷Jean Pyerre pic.twitter.com/nIas9UNhM4 — Grêmio FBPA (@Gremio) August 2, 2020

