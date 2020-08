Porto Alegre Cartão Tri incorpora nova função para usuários de linhas alimentadoras

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Além de permitir o uso com dinheiro, caso não haja créditos, a função elimina necessidade do cartão alimentador na integração. Foto: Samuel Maciel/Arquivo/PMPA Além de permitir o uso com dinheiro, caso não haja créditos, a função elimina necessidade do cartão alimentador na integração. (Foto: Samuel Maciel/Arquivo/PMPA) Foto: Samuel Maciel/Arquivo/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Usuários do Tri Vale Transporte ou Passe Antecipado podem usar o cartão também com a função alimentador a partir desta segunda-feira (3). Antes, o passageiro que utilizava a integração, para a segunda viagem gratuita, necessitava ter crédito no seu cartão para usufruir da viagem gratuita na linha alimentadora quando integrada a uma linha normal. Agora, mesmo sem ter crédito, ele paga em dinheiro, apresenta seu cartão TRI e, caso haja o segundo uso em uma alimentadora, dentro das regras de integração, se beneficia do desconto.

Outra vantagem é que a funcionalidade substitui o atual cartão alimentador que é usado para a segunda viagem, de posse do cobrador, e que fica de mão em mão, entre cobrador e usuário, unificando a operação em um cartão pessoal e intransferível. “A nova função é mais uma facilidade para o usuário de transporte, além de evitar ainda mais o contato com um cartão que não é pessoal, o que é relevante nesse momento de pandemia pelo coronavírus”, explica o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

A funcionalidade pode ser utilizada de duas formas: debitando a primeira viagem do TRI ou, caso não tenha crédito, com o pagamento em dinheiro, apresentando o cartão para validar a integração, e depois na segunda viagem gratuita. Mais de seis mil pessoas utilizam as linhas alimentadoras diariamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre