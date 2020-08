Gauchão 2020 Domingo com jogos do Gauchão na Arena do Grêmio e no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Porto Alegre volta a receber jogos de futebol. (Foto: Max Peixoto / FGF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a liberação da Prefeitura de Porto Alegre para jogos na capital, as duas partidas pelas semifinais do segundo turno do Gaúchão serão disputadas neste domingo. O Inter recebe o Esportivo às 16h, no Estádio Beira-Rio. Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam às 19h, na Arena.

Na transmissão online em que deu a resposta mais aguardada dos últimos tempos pelos dirigentes da Dupla Grenal, o prefeito Nelson Marchezan classificou a medida como uma experiência, indicando assim que poderá voltar atrás se houver descumprimento das condições previstas para a liberação ou se houver agravamento do quadro sanitário na cidade: “Vamos fazer um teste e dar um voto de confiança aos clubes”.

Rivais históricos, Tricolor e Colorado estiveram unidos no movimento pela liberação dos jogos em Porto Alegre. A principal motivação tem relação com as más condições dos gramados do interior. Os clubes foram obrigados a jogar em estádios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Lajeado. Além de mandarem jogos nos CTs das categorias de base, em Eldorado do Sul e Alvorada.

Grêmio x Novo Hamburgo

O Grêmio fechou a preparação para a semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho neste sábado pela manhã. Será o primeiro duelo do Tricolor em seu estádio após a retomada dos jogos. A sessão do treino foi direcionada para os trabalhos técnicos em campo reduzido, assim como ajustes de detalhes para o confronto e atividade de conclusão à gol. As jogadas de bolas paradas foram treinadas, assim como as cobranças de pênaltis. A equipe segue para a concentração até momentos antes da partida.

O Grêmio também comunicou que realizou mais uma rodada de exames RT-PCR com todos resultados negativos. Os novos testes seguiram o protocolo da Federação Gaúcha de Futebol. Um total de 72 pessoas, entre jogadores, comissão e colaboradores do CT Presidente Luiz Carvalho, foram submetidos as testagens que indicaram todos resultados negativos para a COVID-19. O único caso positivo, registrado há duas semanas, já está negativado conforme dois novos testes de RT-PCR realizados e integrado ao elenco. Os testes foram determinados pela FGF para manter o controle sanitário e dar sequência ao Campeonato Gaúcho de forma segura.

Inter X Esportivo

A preparação para a partida aconteceu dentro e fora das quatro linhas. Enquanto o clube prepara o estádio para receber esse confronto decisivo, os jogadores treinaram no CT Parque Gigante mirando uma vaga na final. A última atividade aconteceu na tarde do sábado e o treinador Eduardo Coudet ajustou os últimos detalhes da equipe para o duelo. Após se classificar em primeiro lugar do Grupo A com 11 pontos somados, o Colorado tem pela frente o segundo colocado do Grupo B, o Esportivo.

Outra notícia também movimentou o dia do clube. Após o Santos igualar a proposta feita pelo Inter por Yuri Alberto, o colorado emitiu uma nota em seu site oficial, agradecendo ao atacante, e desejando-lhe sucesso. Mas apesar do tom de desistência no posicionamento, o Inter ainda possui chances de ter o atleta. Isso porque o clube paulista tem 15 dias para arcar com os R$ 10 milhões do jogador. Caso não pague, Yuri ficará livre no mercado.

Confira a nota na íntegra:

“O Sport Club Internacional, em virtude do direito de preferência exercido pelo Santos Futebol Clube, agradece ao atleta Yuri Alberto Monteiro da Silva e seus representantes pelo interesse em sua contratação por parte do Inter. Desejamos sucesso na sequência de sua carreira defendendo a equipe paulista”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Gauchão 2020