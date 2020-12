Variedades O que as crianças estão pedindo para o bom velhinho neste Natal atípico? Há quem deseje até voltar para a escola

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Pedidos ao ‘bom velhinho’ em 2020 variam entre fim do coronavírus e brinquedos. (Foto: Reprodução)

“Desde que eu era pequenininha escrevo cartinha com os presentes que eu quero para o Papai Noel. Eu estou preocupada com ele, porque é muito velhinho, mas pode sair de máscara contra o coronavírus ou os duendes podem fazer a entrega para ele no Natal”, afirma Maria Júlia, de seis anos de idade. A mãe dela, Mariane Berquó, conta que a filha acreditava que o Papai Noel não viria este ano por causa da covid-19: “A expectativa é que ele nem viesse, mas ela escreveu a carta e o Papai Noel já buscou”.

Ela, o marido e a filha, tiveram de lidar com o luto em meio à pandemia. “O coronavírus na vida da Maria Júlia entrou como um vírus maligno. Ela tinha uma aproximação muito grande com a bisavó, que morreu de covid, e ela tem uma preocupação grande com isso”, lamenta.

A família sempre comemorou o Natal reunida. “Maria Júlia é uma menina que gosta de estar com outras crianças e o isolamento foi um baque. Para ela, é estranho não ter essa convivência com as pessoas”, avalia a mãe. “Acho que o Natal vai ser muito diferente porque a gente não vai poder convidar as pessoas e o coronavírus é muito chato! Mas já já vai acabar essa pandemia e a gente vai poder convidar todo mundo, né?”, torce a pequena Maria Júlia.

Na casa de Marcio Chaves e Tais Chaves, no bairro da Vila Olímpia, Natal é sinônimo de família reunida também. Eles são pais de Luiza, de 9 anos, e de Helena, 4. A mais velha tem o hábito de enviar cartinhas ao Papai Noel. “Eu escrevo cartas para o Papai Noel desde os três anos. Acho que agora neste ano ele poderia mandar vídeos para todas as pessoas e também entregar os presentes pelo Correio”, sugere a menina. Marcio e a esposa realizam, todos os anos, um evento para famílias em situação de vulnerabilidade. “Sempre fazemos uma festa beneficente na véspera, mas esse ano será um evento reduzido só para crianças”, ressalta o empresário.

Luiza leu para nós um trecho da carta que redigiu para o ‘bom velhinho’: “Querido Papai Noel, tomara que você esteja bem. Já que a vacina do coronavírus está pronta, acho que você deveria ser o primeiro a tomar, porque o Natal está chegando, para dar presentes para todas as crianças e também para aquelas que estão com coronavírus. E tome cuidado por aí! Um beijo, tchau”.

Natal na pandemia

A reportagem do Estadão entrevistou, com ‘exclusividade’, o Papai Noel dos Correios, que garantiu que está tomando todos os cuidados em relação à covid-19. “De acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, pessoas idosas estão entre os indivíduos do grupo de risco. O Papai Noel, figura conhecida há várias gerações, precisa estar atento e tomar todos os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus: uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social são apenas alguns deles. Para continuar entregando presentes às crianças, dependo como nunca de meus ajudantes, entre eles os Correios e os padrinhos e madrinhas que adotarem as cartinhas”, explicou.

O ‘bom velhinho’ lembra que as festas de fim de ano serão diferentes, pois muitas famílias não poderão confraternizar juntas. No entanto, as pessoas continuarão a usar meios digitais para se conectarem nessas comemorações – as chamadas de vídeos são um bom exemplo.

Em 2020, por causa da pandemia, a campanha Papai Noel dos Correios será toda digital. As pessoas que quiserem adotar uma cartinha deverão fazer isso através do blog. Crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social podem participar. Os textos devem ser manuscritos e, depois, fotografados ou digitalizados para envio ao blog da campanha. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel.

A assessoria de imprensa dos Correios disponibilizou alguns exemplos de cartinhas que já foram enviadas, de forma digital, pelas crianças. “Esse ano não foi fácil para todos nós com essa pandemia de ‘corona’, mas graças a Deus que toda minha família está bem. Fiquei triste por ficar longe dos amigos, da escola, professores, mas tenho fé que tudo vai voltar a ser normal. Sinto muito pelas famílias que perderam entes queridos. Eu gostaria muito de ganhar uma bicicleta para ir para a escola, porque minha mãe não tem condições. Mas se não der, pode me dar uma bola de couro. Quero ser jogador de futebol. Obrigada, Papai Noel”, escreveu um garoto de dez anos.

Outra cartinha, enviada ao Papai Noel dos Correios por um menino de nove anos de idade, conta como foi difícil o ano por causa da covid-19. Ele gostaria de ganhar uma mochila para ir à escola, já com a esperança de que a vida volte ao normal em breve.

“O ano de 2020 não foi muito bom para mim por causa desse vírus que deixou todo mundo em isolamento social. Mas graças a Deus está terminando e que o ano de 2021 venha tudo normal, as aulas e tudo. Estou ansioso. Queria ganhar do Papai Noel uma mochila para escola. Feliz Natal”, encerra o pedido.

