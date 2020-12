Variedades Receitas para uma ceia de Natal vegetariana ou vegana

Quem disse que uma refeição natalina precisa ter carne para ser completa? (Foto: Reprodução)

Se você quer apostar em uma ceia de Natal vegetariana (ou até vegana), essa lista é para você. Do aperitivo ao prato principal (e mais duas sugestões de sobremesa), segue abaixo uma seleção de ideias com grãos, hortaliças, legumes, queijos e frutas para compor uma ceia completa e deliciosa – e trazer suas festas para o lado verde da força.

Chutney de figos

Incremente sua tábua de queijos com esse delicioso chutney de figo da chef Carla Pernambuco – ele vai bem principalmente com brie e com camembert empanado. A receita leva, além da fruta, suco de laranja, vinagre de maçã e balsâmico, açúcar e especiarias.

Salpicão de legumes

A chef Heloisa Bacellar sugere uma versão sem frango e com legumes dessa receita clássica natalina. Leve batata, salsão, cenoura, pimentões vermelho e verde, maçã, uvas-passas e nozes besuntados em creme de maionese, creme de leite, mostarda e molho inglês.

Tabule natalino

Transforme a receita tradicional do tabule (com pepino, tomate e cebola) em uma versão natalina. Nessa receita, as chefs Carla Pernambuco e Carolina Brandão usaram quinoa, lentilha, rabanete, damasco, erva-doce, hortelã e nozes – mas você pode criar outras combinações de acordo com o seu gosto.

Salada de arroz, vegetais da horta e queijo coalho

É tempo de Natal, e, consequentemente, de verão. Para não sofrer muito com o calor, uma refeição mais leve pode ser uma válida opção para as festas de fim de ano. Um exemplo disso, essa salada da chef Ana Soares utiliza o arroz como base, enquanto vegetais, frutas e queijo de coalho estrelam o preparo.

Salada de trigo com manga e tâmaras

Salada de preparo extremamente simples – mas que leva um tempinho para ficar pronta. O trigo fica de molho por 12 horas, antes de ir ao fogo por 20 minutos. Leite de coco, curry, manga e tâmaras dão sabor e refrescância ao prato. Um bom acompanhamento para qualquer ceia de Natal.

Arroz de lentilha com amêndoa, pistache e cebola confitada

Dê uma turbinada no tradicional arroz de lentilha. Nessa receita da chef Ana Soares, do Mesa III, as leguminosas dividem o protagonismo com frutos secos e cebola confitada, que é frita aos poucos em uma frigideira alta

Salada de grão-de-bico, nozes, uvas-passas e hortelã

Pince ingredientes clássicos das receitas natalinas e monte uma salada criativa e apetitosa: grão-de-bico, nozes, uvas-passas – e o que mais houver na geladeira.

Cenoura assada, nozes, dill e feta

Cenoura assada não tem nada a ver com aquela coisa sem graça, sem gosto e sem salvação que é a cenoura cozida! Fica ótima só com sal grosso e azeite, mas esse pode ser apenas o começo. Depois de assar e temperar, invente. Se aceita uma sugestão, comece com essa combinação de nozes, dill e queijo feta. Não tem como errar.

Berinjela assada com romã e queijo de cabra

Um prato bem leve, porém marcante, com os sabores singulares da berinjela assada e do queijo de cabra. A coalhada e as sementes de romã dão equilíbrio e frescor ao preparo. A receita é da chef Carolina Brandão, do Las Chicas e do La Clementina.

Farofa de figo e amêndoas

A farofa – praticamente um patrimônio da gastronomia nacional – é figurinha carimbada também no Natal. Nessa deliciosa receita do chef Carlos Siffert, figo e amêndoas elevam o nível do acompanhamento. Fica ótima com arroz de champanhe e com lentilha.

