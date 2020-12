Variedades Receitas diferentes de panetone: 4 versões deliciosas para o Natal

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Você pode provar receitas diferentes de panetone com chocolate. (Foto: Reprodução)

O Natal está aí e os preparativos para a grande noite já começaram. Se você é daquelas que não recusam um panetone, que tal tentar algumas receitas diferentes neste ano? O doce típico não pode faltar em uma ceia e existem opções para todos os gostos – do sorvete ao brigadeiro. Escolha a sua favorita e experimente!

Panetone com sorvete

Para aproveitar as altas temperaturas do verão, nada como uma combinação de panetone com sorvete (e calda de chocolate)!

Ingredientes: 1 panetone ou chocotone (500g); 2 xícaras (chá) de sorvete sabor creme; 1/2 xícara (chá) de nozes picadas (opcional); 200g de chocolate meio amargo ou ao leite picado; 1 lata de creme de leite; Cerejas em calda e nozes inteiras a gosto para decorar.

Modo de preparo: Corte uma tampa no panetone e retire o miolo com cuidado para não furar as laterais. Utilize em outras receitas como pavê. Retire o sorvete do congelador com 15 minutos de antecedência e misture as nozes. Recheie o panetone com uma colher, alisando com uma espátula. Leve ao congelador por 15 minutos. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e misture com o creme de leite. Retire o panetone do congelador e tampe, com a tampa retirada. Cubra com a ganache, decore com cerejas e nozes inteiras e sirva.

Panetone de brigadeiro

Para as amantes do doce tradicional brasileiro, receitas diferentes de panetone como essa são puro sucesso!

Ingredientes: 2 latas de leite condensado; 6 colheres (sopa) de chocolate em pó; 4 colheres (sopa) + 1/2 xícara (chá) de manteiga; 2 tabletes de fermento biológico fresco (30g); 1 xícara (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de leite morno; 4 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente); 2 ovos; 2 colheres (sopa) de essência de panetone; 1 gema; 1 colher (sopa) de água; 3 colheres (sopa) de creme de leite sem soro; Chocolate granulado para decorar.

Modo de preparo: Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate, 4 colheres (sopa) da manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela. Desligue e deixe esfriar. Em uma vasilha, dissolva o fermento com 2 colheres (sopa) do açúcar. Coloque 1/2 xícara (chá) do leite morno e 4 colheres (sopa) de farinha. Tampe com um filme plástico e deixe descansar por 15 minutos. Na mesma tigela, adicione o açúcar e o leite restantes, os ovos ligeiramente batidos e a essência. Acrescente a farinha, aos poucos, mexendo sempre.

Transfira para uma superfície lisa e comece a sovar a massa, incorporando aos poucos a manteiga restante. Rasgue a massa enquanto sova por 15 minutos, se necessário acrescente mais farinha. Separe 3 colheradas do brigadeiro e reserve. Abra a massa em uma superfície lisa e distribua o brigadeiro restante. Enrole como um rocambole e coloque em fôrma de papel para panetone. Faça um corte em cima em cruz e deixe descansar por 1 hora. Bata a gema com a água e pincele o panetone. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar levemente. Misture o brigadeiro reservado com o creme de leite e distribua sobre o panetone, polvilhe com o chocolate granulado e sirva.

Chocotone especial

Se quiser deixar a sua noite ainda melhor, você pode provar receitas diferentes de panetone, como o chocotone especial!

Ingredientes: 45g de fermento biológico fresco; 100ml de água morna; 2/3 de xícara (chá) de farinha de trigo.

Massa: 400g de farinha de trigo; 1/3 de xícara (chá) de açúcar; 1/2 colher (chá) de sal; 2 colheres (sopa) de leite em pó; 4 gemas; 2 colheres (sopa) de mel; 100ml de água morna; 1 colher (chá) de essência de panetone; 80g de manteiga em cubos; 1 colher (sopa) de raspas da casca de limão; 1 colher (sopa) de raspas da casca de laranja; 200g de gotas de chocolate; Óleo para untar.

Recheio: 1 lata de leite condensado; 1/2 xícara (chá) de suco de limão; 1/2 lata de creme de leite gelado sem soro.

Cobertura: 150g de chocolate branco picado; Raspas da casca de limão para decorar; Blossons de chocolate ao leite para decorar.

Modo de preparo: Dissolva o fermento na água morna, acrescente a farinha até obter uma esponja. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Em uma vasilha grande, misture a farinha, o açúcar, o sal, o leite em pó, as gemas e a esponja com uma colher até obter textura de farofa. Dilua o mel na água, a essência e despeje na vasilha, mexendo até obter uma massa lisa e pegajosa. Acrescente a manteiga e sove com cuidado com uma das mãos untadas até obter uma massa macia e lisa. Modele uma bola e disponha numa vasilha untada. Cubra e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume. Transfira para uma superfície untada e acrescente as raspas e as gotas sovando até misturar por completo.

Modele uma bola e disponha na fôrma de chocotone para 1kg. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Faça um corte em x no centro com estilete e leve ao forno médio, preaquecido, por 50 minutos ou até dourar. Deixe esfriar. Para o recheio, misture o leite condensado com o suco e o creme de leite até ficar homogêneo. Com uma faca de pão corte uma tampa no panetone. Retire parte do miolo cortando com uma faca respeitando a borda com 3cm. Recheie com o creme e tampe. Para a cobertura, derreta o chocolate em banho-maria e cubra o panetone deixando escorrer pelas bordas. Polvilhe com raspas e o chocolate e deixe secar.

Panetone de goiabada

Vai uma goiabada aí? E por que não no seu panetone? Fica uma delícia e é muito fácil de fazer!

Ingredientes: 2 tabletes de fermento biológico fresco (30g); 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar; 1/2 xícara (chá) de água morna; 5 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1/2 colher (sopa) de sal; 3 ovos; 1 colher (sopa) de mel; 1/2 xícaras (chá) de manteiga; 1 colher (sopa) de essência de panetone; 3 e 1/2 xícaras (chá) de goiabada em cubos pequenos; 1/2 xícara (chá) de água.

Modo de preparo: Em uma tigela, misture o fermento e 1 colher (sopa) de açúcar até dissolver. Coloque a água e 4 colheres (sopa) de farinha. Deixe descansar por 20 minutos. Em outra tigela, misture a farinha restante, reserve 1 colher (sopa) de farinha e o açúcar restante e o sal. Adicione os ovos ao fermento, o mel, a manteiga e a essência. Misture tudo e sove por 10 minutos. Misture a farinha reservada em 2 xícaras (chá) de goiabada e adicione na massa. Coloque em uma fôrma de panetone e deixe descansar por 1 hora. Leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos. Enquanto isso, coloque em uma panela a goiabada restante com a água e leve ao fogo médio, mexendo sempre até derreter. Cubra o panetone com a goiabada derretida. Sirva em seguida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades