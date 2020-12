Variedades “Sex and the city”: possível nova versão não terá Kim Cattrall

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Atriz britânica, que já declarou publicamente inimizade com Sarah Jessica Parker, diz que não voltará a atuar na franquia. (Foto: Reprodução)

A atriz Kim Cattrall, de 64 anos, não quer mais atuar em uma possível nova versão de “Sex and the city”. Em entrevista ao “Page Six”, a britânica, que interpretou Samantha, revelou não estar interessada em participar do retorno.

Um dos possíveis motivos seriam os desentendimentos entre ela e a protagonista da série, Sarah Jessica Parker. Kim já acusou publicamente a atriz americana de ter sido cruel com ela nos bastidores e fora da produção. “O seu empenho contínuo em entrar em contato é uma lembrança dolorosa de como foi e continua a ser cruel comigo. Deixe-me ser muito clara (se já não fui), você não é minha família. Você não é minha amiga”, escreveu Kim numa rede social, em 2018, ao rejeitar as condolências da mulher de Matthew Broderick na ocasião da morte de seu irmão.

Essa discussão veio novamente à tona pelo fato de a HBO Max estar analisando uma possível nova versão de “Sex and the city”. A série original foi exibida de 1998 a 2004. Na sequência vieram dois filmes, em 2008 e 2010. Além de Kim, como Samantha, e Sarah Jessica, como Carrie, o elenco era formado por Cynthia Nixon, na pele de Miranda, e Kristin Davis, a Charlotte.

