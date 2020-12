Variedades O Natal é uma data muito comemorada na casa de Otaviano Costa e Flávia Alessandra

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

O apresentador e a mulher Flávia Alessandra falam da comemoração e revelam o que pediram para Papai Noel. (Foto: Divulgação)

Natal é uma data muito comemorada na casa de Otaviano Costa e Flávia Alessandra. Eles celebram entre risos, brincadeiras e uma ceia farta o encontro de duas famílias gigantescas, fora os amigos queridos. Só que neste ano de pandemia e isolamento social por conta do novo coronavírus, a festa vai ser mais intimista.

1-Qual foi o Natal inesquecível de vocês?

Otaviano: Para mim, foi quando a Olivia nasceu. Ela nasceu em outubro de 2010. O primeiro Natal com ela foi muito simbólico, muito bonito de ver toda a família reunida com a chegada da minha filhota mais nova.

Flávia: Não sei se foi ‘o’ Natal inesquecível, mas foi um Natal que deu o que falar. Foi quando o Totó veio com o Papai Noel. A cena toda que imaginamos foi linda, muito bem pensada… Mas eu esqueci das outras crianças que ficaram arrasadas com o Papai Noel, que também queria um ‘Totó’. O saldo positivo é que, meses depois a criançada toda ganhou um cachorrinho.

2-O que não pode faltar na ceia de Natal ?

Otaviano: Não pode faltar a farofinha ‘com passas’! Olha a briga, hein (risos)!. Não pode faltar peito de peru e uma rabanada de sobremesa.

Flávia: Tem os clássicos, que não podem faltar… O meu pai ama presunto, então a gente sempre compra. E ele ama fios de ovos, sempre encomendamos também. A minha mãe adora bacalhau e castanha portuguesa, então a gente sempre faz. Eu e Juju amamos rabanada. Isso é parte dos pratos que não podem faltar.

3-Tem algum prato especial? Tipo receita de família? Pode nos dar a receita?

Otaviano: A receita que a gente mais gosta de fazer, que a Flavia faz com as meninas, é a rabanada. Elas fazem do jeito delas, num ritual delas. Mas eu não sei a receita. Tenho que perguntar para elas…

Flávia: Ah, tem uma torta de bacalhau da minha mãe, que é muito deliciosa. A gente acertou no ano passado. Depois posso dar a receita.

4-Este Natal será diferente por conta da pandemia?

Otaviano: O ano inteiro foi diferente. As celebrações deste ano foram diferentes e esse Natal também ganharão um simbolismo diferente diante de tudo o que a gente vem enfrentando. Ainda não acabou? Acho que, mais do que nunca, nós vamos estar conectados. Nesta época do ano, que sempre nos remete a algo maior relacionado à família, à fé e ao espírito natalino, diante deste contorno tão desafiador deste ano, esse sentimento fica ainda mais evidente. Será um Natal ainda mais especial.

Flávia: Sim… Esse Natal vai ser diferente, em todos os sentidos. Vamos repensar esse ano e em como está sendo difícil essa batalha. Será um Natal reduzido, vamos conseguir ficar com alguns membros familiares e estaremos com outros à distância. E vamos agradecer por termos chegado até aqui, porque esse ano não foi fácil.

5-Como era o Natal de vocês na infância?

Otaviano: Eu tenho lembranças do Natal na minha casa, que sempre foi muito animado e cheio de gente. Família grande, lá em Cuiabá. O Natal era sinônimo de festa grande, porque a minha mãe reunia todo mundo. A família é gigantesca e ela trazia todo mundo para dentro de casa, até atravessar a madrugada dando risada, fazendo amigo oculto. Eu tenho muitas recordações desses encontros na minha casa, de muita celebração da vida e da família.

Flávia: O nosso Natal, que eu lembro, era bem simples. Aliás, continua sendo. É família reunida, a gente celebrando… chega dezembro e a gente tem o ritual de montar a nossa árvore. Sei que tem empresas que oferecem a montagem, mas é quase um ritual aqui em casa a gente montar a árvore juntos. Quando as crianças eram menores, até o ano retrasado, recebíamos o Papai Noel e elas escreviam cartas. Os pais também escreviam e o Papai Noel lia. A gente faz uma oração antes da ceia e estamos juntos que é o que mais importa.

6-Existe algum ritual especial para a noite de Natal?

Otaviano:A gente sempre reserva um momento para oração, antes da ceia de Natal. A gente tenta não fazer a ceia à meia-noite. Por mais que a minha família, lá em Cuiabá, tivesse a prática de fazer a ceia à meia-noite, do lado da família da Flávia, a ceia não tinha uma hora certa para acontecer. A comida já começa a ser liberada logo cedo, para ir contentando a turma (risos). Teve um episódio, no primeiro Natal que passamos juntos em Cuiabá, que a Flávia não sabia deste nosso ritual. Só tinha umas castanhas e uns aperitivos. E ela estava de-ses-pe-ra-da de fome. Ela me perguntava loucamente: ‘amor, que horas vai ser servido o seu jantar, a ceia?’. Quando eu falei que seria à meia-noite, ela quase morreu de fome. Foi engraçado.

7-Que pedido vocês fariam para o Papai Noel?

Otaviano: Ah, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é pedir que Deus proteja e dê muita força, fé e esperança às famílias mais afetadas com a pandemia, sob qualquer aspecto, seja da saúde, seja financeiro ou psicológico. Foram muitas pessoas afetadas e que eles encontrem um 2021 mais calmo.

Flávia: Acho que é o pedido que todo mundo está fazendo, a gente quer a vacina! A gente quer a aprovação desta vacina, a confiança nesta vacina… a gente quer programação e planejamento para vacinar a população. A gente quer retomar à vida.

