Mundo O que é a Faixa de Gaza? Entenda o que é o território motivo de disputa entre Israel e Hamas

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Surgimento da cidade de Gaza aconteceu no século 5 antes de Cristo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Constantemente alvo de disputas entre Israel e Palestina, a Faixa de Gaza é um território que tem 25% do tamanho geográfico da cidade de São Paulo, não é reconhecido como país ou Estado, tem uma população maior que muitas capitais brasileiras e condições de vida abaixo da linha da pobreza.

Não há um censo oficial de quantos habitantes estão no território, mas levantamentos feitos pelos organismos internacionais de ajuda humanitária estimam a população em cerca de 2,3 milhões de pessoas.

Como surgiu?

O surgimento da cidade de Gaza aconteceu no século 5 antes de Cristo. Filisteus, piratas do Mediterrâneo, chegaram à região, que fica na costa oriental do Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio.

O local foi invadido diversas vezes por tribos israelitas, babilônios, persas, assírios, macedônios e romanos. O Império Otomano (ou Império Turco) também tomou controle da região até a Primeira Guerra Mundial. Após 1918, a área ao redor da cidade de Gaza virou parte do mandato da Liga das Nações da Palestina, sob domínio britânico.

Os palestinos que viviam ali não concordavam com a dominação ocidental, e os conflitos eram constantes. Eles consideram que a Faixa de Gaza é uma parte do Estado da Palestina que querem criar — que, na verdade, engloba Israel como um todo.

Divisão

Em novembro de 1947, a ONU (Assembleia Geral das Nações Unidas) decidiu dividir a área árabe-judaica da Palestina. Gaza e uma área do território ao redor ficariam com os árabes, enquanto o restante (hoje Israel) ficaria com os judeus.

Em 15 de maio de 1948, quando acabou o mandato britânico sobre a área, começou a primeira guerra entre os dois povos. As forças egípcias logo entraram na cidade de Gaza, que se tornou o quartel-general da força expedicionária egípcia na Palestina.

Como resultado dos intensos combates no outono de 1948, a área ao redor da cidade sob ocupação árabe foi reduzida a uma faixa de território de 40 quilômetros de comprimento e aproximadamente 8 quilômetros de largura. Esta área ficou conhecida como Faixa de Gaza.

As fronteiras foram demarcadas no Acordo de Armistício entre Israel e Egito, em 24 de fevereiro de 1949. Porém, o conflito nunca acabou. O Egito não anexou Gaza como parte do território (apesar de manter um governador militar), e também não permitiu que a população pudesse migrar para outras regiões. Ao mesmo tempo, Israel não permitiu que voltassem às antigas casas.

O Hamas

Na Guerra dos Seis Dias de Junho de 1967, a Faixa de Gaza foi novamente tomada por Israel. Em dezembro de 1987, tumultos e violentos confrontos nas ruas entre os palestinos de Gaza e as tropas israelitas marcaram o nascimento de uma revolta que veio a ser conhecida como a Primeira Intifada.

Foi aí que surgiu o grupo extremista Hamas, que quer que a Palestina seja o único Estado da região, com Jerusalém como capital.

Em 1993, com o Acordo de Oslo, a Autoridade Palestina se tornou o órgão administrativo que controla as questões administrativas, enquanto Israel manteve o controle do espaço aéreo, das águas territoriais e das fronteiras, além da fronteira com o Egito.

Em 2005, as tropas israelenses foram retiradas, mantendo apenas a fiscalização nos limites do território. Mas ataques acontecem com alguma frequência, especialmente em represália às bombas e mísseis lançados pelo Hamas contra o território israelense.

Hoje, a Faixa de Gaza é um território que tem Gaza como a principal cidade e um total de 365 km². Existem ao menos outros sete municípios, cercados de campos de refugiados.

Dados da ONU apontam que aproximadamente 80% da população de Gaza dependem da ajuda internacional, e cerca de 1 milhão de pessoas dependem de ajuda alimentar diária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/o-que-e-a-faixa-de-gaza-entenda-o-que-e-o-territorio-motivo-de-disputa-entre-israel-e-hamas/

O que é a Faixa de Gaza? Entenda o que é o território motivo de disputa entre Israel e Hamas

2023-10-14