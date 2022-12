Tecnologia “O que é comunismo?” foi a pergunta que mais cresceu nas pesquisas dos brasileiros no Google em 2022

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Empresa de tecnologia divulgou, nesta quarta-feira (7), as palavras mais buscadas. Foto: Reprodução Empresa de tecnologia divulgou, nesta quarta-feira (7), as palavras mais buscadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O final do ano se aproxima e, como de costume, o Google divulgou nesta quarta-feira (7) quais foram as buscas mais populares feitas pelos brasileiros. Dentro da categoria “o que é”, a pergunta que mais cresceu em 2022 em relação ao ano anterior foi “o que é comunismo”.

Em seguida, cresceu o interesse dos brasileiros para saber o que é, na ordem: NFT, demissexual, seara, Otan, maçonaria, intervenção militar, herpes, OnlyFans e afasia. Dos dez apresentados na lista, três relação direta com a disputa eleitoral deste ano.

Desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e diversos de seus apoiadores associam os partidos de esquerda ao comunismo. Já o termo “maçonaria” tomou repercussão após a divulgação de um vídeo do chefe do mandatário em um templo maçônico.

Vale ressaltar que algumas religiões comparam a maçonaria a uma seita e o próprio Vaticano afirmou que os princípios maçons não condizem com a doutrina da Igreja Católica. No mesmo segmento, a intervenção militar é pedido frequente de parcela da população apoiadora do atual governo.

No ranking de “buscas do ano”, as Eleições 2022 foram o tema que mais movimentou pesquisas de brasileiros. Realizado em novembro, o pleito contou com dois turnos, o que certamente ajudou na conquista da primeira colocação. Confira a lista completa separada por categorias:

Buscas do ano

Eleições 2022, Copa do Mundo 2022, Brasileirão, BBB 22, Lula, Flamengo x Corinthians, Banco Central, Copinha, Série B e TSE.

Acontecimentos

Eleições 2022, Copa do Mundo 2022, Guerra entre Rússia e Ucrânia, Chuvas em Petrópolis, Morte da Rainha Elizabeth II, Varíola dos macacos, Protesto dos caminhoneiros, Greve de ônibus (São Paulo), Bolsonaro pronunciamento e Eclipse Lunar.

Personalidades

Lula, Klara Castanho, Rodrigo Mussi, Roberto Jefferson, Jair Bolsonaro, Jade Picon, Simone Tebet, Alexandre de Moraes, Padre Kelmon e Chris Rock.

Buscas com “ou”

Lula ou Bolsonaro, Enem digital ou impresso, Voto nulo ou branco, Festa julina ou julhina, Jade ou Arthur, Catar ou Qatar, Fascista ou facista, Boa viagem ou viajem, Mechendo ou mexendo e Imprensada ou prensada.

Buscas com “Por que?”

Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia?, Por que o Brasil não faz parte da Otan?, Por que o jogo do Corinthians foi adiado?, Por que Tiago saiu do BBB? e Por que Bolsonaro foi preso?.

