Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

A Meta AI, a inteligência artificial (IA) da Meta, começou a ser liberada no Brasil e têm aparecido para a maioria dos usuários do WhatsApp no país. A nova tecnologia promete transformar as interações nos aplicativos da empresa norte-americana.

A nova ferramenta funciona de maneira semelhante ao ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Entre as funcionalidades da Meta AI está o fornecimento de informações e respostas para temas variados.

A função é capaz de gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros, além de criar imagens. Segundo informações do site da Meta, é possível usar o recurso para “pesquisas, bate-papos, criar conteúdo e se aprofundar em tópicos diversos”

Esta solução, baseada no modelo Llama 3.2, promete mudar a forma como os usuários interagem com a plataforma, oferecendo ferramentas avançadas de criação e automatização. Desde seu lançamento no Brasil, a Meta IA já conquistou milhões de usuários ao redor do mundo. Segundo Mark Zuckerberg, CEO da Meta, mais de 500 milhões de pessoas utilizam essa tecnologia.

A Meta IA é capaz de realizar uma variedade de tarefas, que vão desde a análise de sentimentos de textos até a criação de imagens e conteúdo escrito. Além disso, a ferramenta oferece suporte para o planejamento de negócios, desenvolvimento de questionários, interação em múltiplos grupos e até mesmo na elaboração de receitas culinárias. Abaixo, exploramos algumas das funcionalidades mais destacadas desta inteligência artificial.

Funcionalidades

Uma das capacidades mais impressionantes da Meta IA é a criação de imagens. Utilizando prompts bem definidos, usuários podem gerar imagens únicas e criativas. Outro recurso essencial é a análise de sentimentos, que permite aos usuários entender o tom de textos, como e-mails, classificando-os como amigáveis, hostis, formais ou informais.

No campo da produção textual, a Meta IA se destaca por sua habilidade em compor textos em diversos formatos, incluindo artigos, cartas e relatórios. Esta funcionalidade é extremamente útil para empresas e indivíduos que precisam de conteúdo personalizado e bem estruturado. Ademais, a tecnologia auxilia na criação de planos de negócios, oferecendo diretrizes estratégicas a partir de dados e estatísticas fornecidos.

Gerenciamento

Para usuários que desejam limitar ou controlar o uso da Meta IA em suas conversas, existem várias opções disponíveis. Para excluir a conversa com a Meta IA, basta pressionar e segurar a conversa no Android e tocar no ícone da lixeira, ou deslizar para a esquerda no iPhone e selecionar “Apagar”.

Outra alternativa é arquivar a conversa, impedindo que ela apareça na lista de chats. Caso não queira interagir frequentemente com o assistente, pode também optar por não exibir o botão da Meta IA nas configurações do WhatsApp. Para preocupações relacionadas à privacidade, é possível contestar o uso de dados enviando um formulário específico à Meta.

A Meta IA no WhatsApp representa um avanço significativo no uso de inteligência artificial em aplicativos de mensagens. Com funcionalidades que atendem tanto a necessidades pessoais quanto profissionais, ela se posiciona como uma ferramenta versátil e poderosa na era digital.

