Tecnologia O que o brasileiro perguntou ao Google em 2024? Veja o ranking

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Os famosos dominaram as perguntas mais pesquisadas no Google neste ano. (Foto: Divulgação)

Os famosos dominaram as perguntas mais pesquisadas no Google neste ano. A plataforma divulgou no início de dezembro uma lista com os questionamentos iniciados com “por que” mais populares em 2024. A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 foi o assunto que mais gerou curiosidade.

“Por que Wanessa Camargo saiu do BBB?” aparece em primeiro lugar no ranking, seguido de “Por que Deolane foi presa?” e “Por que Eliana vai sair do SBT?”. A cantora foi desclassificada do reality show da Globo depois de ser acusada de agredir Davi, campeão da edição.

A influenciadora Deolane Bezerra ficou presa por 20 dias depois de ser alvo de uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco que envolve jogos ilegais e lavagem de dinheiro, mesma operação que investiga o cantor Gusttavo Lima. Já Eliana surpreendeu ao anunciar que deixaria o SBT, emissora em que permaneceu por 15 anos, e migrar para a Rede Globo.

Veja, abaixo, o ranking das 10 perguntas que mais bombaram no Google em 2024:

– Por que Wanessa Camargo saiu do BBB?

– Por que Deolane foi presa?

– Por que Eliana vai sair do SBT?

– Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa?

– Por que o Rio Grande do Sul inundou?

– Por que o Oceano Atlântico e Pacífico não se misturam? É falso que os oceanos não se misturam – entenda aqui.

– Por que Gusttavo Lima está sendo investigado?

– Por que o Sol está vermelho?

– Por que Irã atacou Israel?

– Por que o X foi banido do Brasil?

Destaques nas notícias

Como acontece nos anos pares, 2024 foi ano de eleições. De fato, o termo “Eleições 2024” foi o segundo mais buscado na categoria eventos do Google, abaixo apenas das Olimpíadas. Há que se considerar, aliás, que além das eleições municipais brasileiras, tivemos eleições nos EUA. Isso foi de interesse geral, tanto que o nome de Donald Trump, vencedor nos Estados Unidos, apareceu como uma das personalidades mais buscadas também.

Aliás, impossível falar de personalidades sem citar algumas mortes de famosos. Acima de todos, o nome do lendário Silvio Santos, falecido em agosto, surgiu com força. O Homem do Baú viu seu nome ser o terceiro mais buscado entre todos os itens no Trends, e considerando a cobertura midiática tradicional massiva, é algo perfeitamente compreensível.

Outras mortes muito pesquisadas e comentadas incluíram as do cantor Liam Payne (ex-One Direction), João Carreiro, Daniel Mastral e Akira Toriyama. Por fim, outras notícias pesquisadas com afinco foram sobre o Furacão Milton, que assolou a Flórida e as inundações no Rio Grande do Sul. Fica claro que a tragédia ainda gera cliques e interesse.

