Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Projeto Moohan, da Samsung: funcionalidades para o dia a dia. (Foto: Divulgação)

Durante anos, o Google tentou – e falhou – fazer com que os consumidores usassem telas na frente do rosto. Agora, a gigante de buscas está tentando novamente. A empresa revelou uma nova versão do seu software Android, chamada Android XR e desenvolvida em conjunto com a Samsung, para alimentar uma variedade de dispositivos vestíveis, desde fones de ouvido de realidade virtual até óculos inteligentes.

“Nós, como muitos outros, já fizemos algumas tentativas nesse sentido”, disse Sameer Samat, presidente do ecossistema Android do Google. “Acho que a visão estava correta, mas a tecnologia ainda não estava pronta.”

Embora não esteja claro se o Google planeja desenvolver seu próprio XR, ou dispositivos de “realidade aumentada” para venda aos consumidores, os primeiros produtos criados com base nesse novo software chegarão em algum momento do próximo ano, disse Samat. E, liderando o grupo, está um headset criado pela Samsung com o codinome “Project Moohan”, uma referência à palavra coreana para “infinito”.

Algumas facetas da experiência do Android XR podem parecer surpreendentemente familiares para qualquer pessoa que já tenha experimentado o Vision Pro, da Apple.

Os usuários de headsets Android XR, como o Project Moohan, poderão, por exemplo, folhear apresentações de slides de fotos suspensas no ar à sua frente, assistir a filmes exibidos em um cinema virtual imersivo ou executar aplicativos Android que podem ser controlados com movimentos dos olhos e gestos das mãos.

O Google nunca parou de trabalhar no XR, um termo genérico que se refere a tecnologias relacionadas, como realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, disse Samat.

Desta vez, no entanto, a empresa está se apoiando na inteligência artificial (IA) para tornar essa nova geração de computadores faciais mais útil. Os dispositivos Android XR usados na cabeça terão o chatbot Gemini do Google incorporado em seu núcleo, permitindo que os usuários controlem seus aplicativos com comandos de conversação e gestos físicos.

“A realidade é que os teclados raramente serão uma interface para o XR, e o Gemini é crucial para permitir uma experiência simples e de qualidade”, disse o principal analista da Moor Insights, Anshel Sag, que experimentou uma versão prévia do headset Moohan.

Apesar do otimismo, não há garantia de que a abordagem avançada de IA do Google para fones de ouvido e óculos inteligentes conquistará imediatamente os consumidores céticos. A demanda por AR e VR diminuiu até agora neste ano, de acordo com dados de remessa da empresa de pesquisa IDC, embora ela espere que o setor cresça nos próximos anos. (Estadão Conteúdo)

