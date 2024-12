Tecnologia Inteligência artificial poderá mudar radicalmente aplicativos de namoro; entenda

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Novos recursos buscam usar inteligência artificial como aliada em como encontrar o "parceiro ideal". Foto: Reprodução Novos recursos buscam usar inteligência artificial como aliada em como encontrar o "parceiro ideal". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Chatbots personalizados namorando outros chatbots em seu nome. Concierges de Inteligência Artificial (IA) respondendo perguntas sobre possíveis “matches” (potenciais candidatos a um encontro). Algoritmos avançados prevendo compatibilidade melhor do que nunca.

Os aplicativos de namoro estão à beira de uma grande transformação.

Enquanto grande parte da indústria de tecnologia luta para integrar inteligência artificial em seus produtos, as empresas de namoro estão avaliando como a tecnologia pode inaugurar uma mudança significativa na maneira como as pessoas se conectam e se encontram online.

Executivos do Match Group – empresa controladora do Match.com, Tinder, Hinge, OkCupid, Our Time e outros – sugeriram planos de como usar IA para melhorar as experiências do usuário e ajudar a criar melhores conexões.

Justin McLeod, CEO da Hinge, descreveu como a empresa pretende adotar totalmente a IA no ano que vem: “matches” mais personalizadas, algoritmos mais inteligentes que se adaptam aos usuários e os entendem melhor ao longo do tempo e treinamento de IA para pessoas com dificuldades em relacionamentos.

Mas essas formas de IA estão apenas arranhando a superfície do que é possível. Lidiane Jones, CEO da Bumble, disse à CNN que há “uma tremenda oportunidade para inovação no mercado de aplicativos de namoro”.

“Ao desenvolver a IA, como em todos os empreendimentos, defenderemos as mulheres e continuaremos a construir o próximo capítulo que coloca as mulheres em primeiro lugar”, disse ela. “Continuaremos a investir em nosso modelo atual enquanto encontramos novas maneiras para as pessoas construírem relacionamentos, vemos um futuro em que a IA pode ajudar a promover isso.”

De acordo com Liesel Sharabi, professora associada da Escola de Comunicação Humana Hugh Downs da Universidade Estadual do Arizona, Estados Unidos, o setor de namoro ainda está “nos estágios iniciais” de adoção da IA.

“As plataformas ainda estão descobrindo seu papel na experiência de namoro online, mas elas realmente têm o potencial de transformar esse espaço”, disse Sharabi. “O momento parece certo para algo novo e diferente acontecer – e isso pode ser com IA”, disse Sharabi. (As informações são da CNN Internacional)

