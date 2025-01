Política O que pensa Gusttavo Lima sobre o apoio de Bolsonaro para concorrer à Presidência da República

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cantor tem minimizado o peso que o ex-presidente pode ter em sua eventual candidatura. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Integrantes do PL e lideranças de direita avaliam que a candidatura à Presidência anunciada pelo cantor Gusttavo Lima só tem viabilidade com o apoio de Jair Bolsonaro. O artista, no entanto, tem minimizado o peso que o ex-presidente pode ter em sua eventual corrida ao Palácio do Planalto.

Em conversas com políticos que são seus amigos, Gusttavo Lima disse que “seria bom ter” o suporte do capitão reformado, mas fez a avaliação de que conseguiria ser bem sucedido mesmo sem ele.

Como informou a coluna, o ex-ministro de Bolsonaro e presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP), que é amigo de Gusttavo Lima, o aconselhou a buscar o apoio do ex-presidente.

“Gusttavo acha que seria bom ter Bolsonaro com ele, mas avalia que consegue ir sozinho”, disse Nogueira.

O ex-presidente foi surpreendido pelo anúncio do sertanejo. A aliados, Bolsonaro disse que o cantor chegou a telefonar para ele, para comunicar a decisão, mas afirmou que o artista lhe disse que concorreria ao Senado.

Gusttavo Lima também telefonou para outros amigos do meio político para contar que quer concorrer à Presidência, como o próprio senador Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

“Fogo de palha”

Uma eventual candidatura do cantor à sucessão presidencial em 2026 é avaliada como “fogo de palha” por dirigentes nacionais do PT e do PL. Os dois partidos vem o movimento do artista com poucas chances de ser exitoso.

A avaliação é de que Gusttavo foi inserido em um movimento para pressionar Bolsonaro a agilizar a definição de seu candidato para 2026.

Mesmo inelegível, o ex-presidente mantém o discurso de que será candidato. Bolsonaro só pretende definir um nome meses antes do pleito nacional. Até lá, esgotará todas as possibilidades de recursos ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Perguntado sobre a eventual candidatura do cantor, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que não tem “nenhum comentário”.

Já a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o cantor tem direito a ser candidato, mas criticou o discurso feito por ele direcionado ao agronegócio.

O cantor afirmou na semana passada que o agronegócio não aguenta mais pagar impostos no País.

“O problema é mentir pra tentar impulsionar candidatura, dizendo que o agronegócio paga muito imposto. Esse é o setor mais subsidiado da nossa economia. A carga tributária é de cerca de 5% do PIB”, ressaltou a petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/o-que-pensa-gusttavo-lima-sobre-o-apoio-de-bolsonaro-para-concorrer-a-presidencia-da-republica/

O que pensa Gusttavo Lima sobre o apoio de Bolsonaro para concorrer à Presidência da República

2025-01-06