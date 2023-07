Brasil O que se sabe e o que falta esclarecer sobre o brasileiro preso suspeito de matar a filha e a esposa no Japão

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Anderson Barbosa teria matado a esposa com mais de dez facadas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Considerado o principal suspeito das mortes da esposa e filha no Japão em agosto de 2022, o brasileiro Anderson Robson Barbosa foi preso pela Polícia Federal (PF) quase um ano após o crime. Ele foi detido em São Paulo (SP) e levado para Curitiba, onde deve ficar e responder o processo criminal.

A polícia informou que Anderson Barbosa foi detido em um apartamento onde morava com uma amiga, no Bairro Bela Vista, em São Paulo (SP). Ele portava os documento originais e ficou em silêncio na hora da prisão. Na casa da família dele, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, mas não explicaram o que foi apreendido.

O crime

Conforme a polícia japonesa, as vítimas teriam sido esfaqueadas na casa onde moravam, em Sakai, a 500 quilômetros da capital Tóquio. A polícia de Osaka, também no Japão, divulgou imagens de Anderson andando pelo aeroporto de Narita. A suspeita, que depois acabou sendo confirmada, era de que ele havia fugido para o Brasil.

De acordo com a polícia japonesa, as vítimas são Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha dela, Lily, de 3 anos. Nas redes sociais, a mulher indicava que era casada com Anderson. O relatório da perícia apontou que cada um teria sofrido pelo menos 10 perfurações. Manami ainda teria sido agredida no rosto. Na época do crime, a imprensa local afirmou que o suspeito havia pedido uma dispensa de duas semanas do trabalho.

Nem a polícia japonesa nem a brasileira esclareceram qual seria a motivação do crime.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer-sobre-o-brasileiro-preso-suspeito-de-matar-a-filha-e-a-esposa-no-japao/

O que se sabe e o que falta esclarecer sobre o brasileiro preso suspeito de matar a filha e a esposa no Japão

2023-07-15