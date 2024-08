Brasil O que se sabe e o que falta saber sobre a queda de avião no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Avião caiu em um bairro residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Um avião da companhia Voepass Linhas Aéreas caiu por volta das 13h nessa sexta-feira (9), em um bairro residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo. Ele carregava 61 pessoas, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes, em um voo com origem em Cascavel, no Paraná, e destino a Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a Voepass, a prefeitura de Cascavel e a Polícia Militar paulista, não houve sobreviventes.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), é o acidente com o maior número de vítimas desde o ocorrido com a aeronave da TAM, em São Paulo, em 17 de julho de 2007, que vitimou 199 pessoas.

* Onde, exatamente, o avião caiu?

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a aeronave caiu na região da Rua Edueta, número 2.500, no bairro Capela, em Vinhedo, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

O avião caiu em região residencial, conforme relatos e vídeos divulgados por moradores da região nas redes sociais.

Vinhedo fica a aproximadamente 95 quilômetros do Aeroporto de Cumbica, onde o avião pousaria, e 927 quilômetros de Cascavel, de onde saiu.

* Quantas vítimas o acidente causou?

O comandante geral da Polícia Militar, Coronel Cassio, diz que “a informação preliminar é que não há sobreviventes” do avião, ou seja 61 pessoas morreram.

* O que causou a queda?

A FAB informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na investigação da queda do avião. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.

“Investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência”, disse o Cenipa, em nota à imprensa.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que “acompanha os desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)”.

A Anac também afirmou que “está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”.

* Qual o modelo do avião e qual o código de identificação do voo?

A aeronave é um ART 72-500, um avião de médio porte, com capacidade para 68 passageiros. A matrícula do voo é PTB 2283, da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo).

De acordo com o site Flight Radar, que rastreia voos, ele levantou voo às 11h58 dessa sexta em Cascavel e tinha pouso previsto para as 13h50, em Guarulhos. Ele caiu por volta das 13h20 em Vinhedo.

* O que diz a companhia aérea?

A companhia aérea Voespass diz que “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos” e que “não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo”.

A empresa diz que está prestando pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

2024-08-09