Ciência O que se sabe sobre o asteroide possivelmente mais valioso do que toda a economia global

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Cientistas acreditam que o 16 Psyche é feito de ferro, níquel, platina e ouro – por 226 km de diâmetro. (Foto: Nasa)

O lançamento, em agosto, da nave Psyche pela agência espacial dos Estados Unidos tem como objetivo cumprir uma missão que pode se revelar uma das mais valiosas que a Nasa já realizou – e não somente em valor científico ou astronômico, mas também financeiro propriamente – em dinheiro. A finalidade da viagem, afinal, é alcançar e explorar com a nave os 226 quilômetros de largura do asteroide conhecido como 16 Psyche, um dos maiores, mais brilhantes e reflexivos já descobertos e que, por isso, faz com que os cientistas suspeitem que ele pode ser fundamentalmente composto por metais valiosos. Assim, se os cálculos estiverem corretos, na medida financeira terrena esse asteroide pode valer mais do que toda a economia global reunida.

Esse não será o primeiro asteroide conhecido feito principalmente de metal, mas a singularidade do 16 Psyche está no fato de possivelmente ser feito em ferro, níquel, platina e ouro. Assim, especialistas sugerem que os metais que formam o asteroide podem valer cerca de 10 mil quatrilhões de dólares – uma cifra consideravelmente maior que a soma de toda a economia global, estimada, em 2019, em “somente” 142 trilhões de dólares. Vale pensar que o número de um quatrilhão é equivalente a mil bilhões, e possui 15 zeros em sua grafia – o “valor” dos metais do asteroide, portanto, multiplica esse numeral em 10 mil vezes. Curiosamente, pesquisas recentes sugerem que o asteroide pode estar oxidando: de que os ventos solares podem estar “enferrujando” seus minerais.

A composição do 16 Psyche sugere a hipótese do corpo celeste ser o remanescente do núcleo de um “protoplaneta” que não se completou – de um planeta em fase inicial que “morreu”. Localizado a cerca de 370 milhões de quilômetros da Terra, orbitando o Sol no cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter, o asteroide quatrilionário pode oferecer uma oportunidade sem precedentes para a ciência estudar a formação de planetas rochosos como o nosso – com sua dimensão gigantesca, o 16 Psyche pode representar 1% de toda a massa do cinturão. A espaçonave Psyche está em exibição atual na sala do Jet Propulsion Laboratory (JPL) na Califórnia, e será levada em breve para a Flórida, para os preparativos do lançamento.

O asteroide foi descoberto em 1852, e seu nome se refere ao fato de ter sido o 16º descoberto naquele ano. Em agosto de 2022, a nave ganhará o espaço em um foguete SpaceX Falcon Heavy, pegando uma “carona” na gravidade de Marte em maio de 2023 para, em 2026, finalmente alcançar a órbita do 16 Psyche, onde permanecerá por 21 meses. “Graças à determinação e habilidade da equipe Psyche, estamos na reta final de preparar a espaçonave para partir em direção ao nosso local de lançamento na Flórida”, afirmou Brian Bone, gerente de montagem, teste e lançamento de Psyche no JPL. “Receber os repórteres na sala limpa dá ao público um vislumbre dos anos de trabalho duro que foram dedicados a esta missão”, comentou o cientista.

