Após 24 horas de pânico e terror em decorrência da guerra pelo controle de favelas da região central do Rio, a Secretaria de Polícia vai pedir a transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais. Segundo a polícia, a invasão ao Morro da Mineira, localizado no Complexo do São Carlos, foi orquestrada na Rocinha pela cúpula da maior facção criminosa do Rio e teve apoio de outras favelas.

Da tarde de quarta-feira, dia 26, até a manhã desta quinta-feira, dia 27, houve confronto na Lagoa e no Humaitá, na Zona Sul, um forte tiroteio no Complexo do São Carlos, que resultou em uma mulher morta quando tentava proteger o filho de tiros, e um criminoso em fuga, que fez uma família de refém nesta madrugada, em um condomínio no Rio Comprido, na Zona Norte.

No início da tarde desta quinta, uma intensa troca de tiros voltou a ocorrer na região, e um segundo sequestro aconteceu próximo às comunidades. Depois de quase uma hora, por volta das 16h, quatro traficantes foram presos e a refém libertada. Até esta quinta, duas pessoas morreram e nove ficaram feridas, além de bandidos presos, durante a série de horror na capital.

O subsecretário operacional de Polícia Civil, Felipe Curi, disse, em entrevista à Globonews, que vai que pedir a transferência dos presos para presídios federais. Curi afirmou ainda que solicitará à Secretaria de Assuntos Penitenciários que outras lideranças da maior facção criminosa fiquem isoladas no Complexo de Gericinó.

Na tarde desta quinta-feira, durante intenso tiroteio, criminosos fugiram a pé e se esconderam dentro de um apartamento. Snipers ficaram posicionados no prédio ao lado. Ao fim, os quatro sequestradores foram presos. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, o coronel Mauro Fliess, havia uma mulher na casa, mas os PMs ainda estão fazendo uma revista para averiguar se há mais bandidos ou moradores. A informação oficial era a de que uma mulher era mantida refém. Ela não foi ferida e já está em segurança.

O coronel Mauro Fliess informou que a sequência de confrontos está interligada à tentativa de invasão de bandidos da Rocinha ao Morro da Mineira, comunidade localizada no Complexo do São Carlos.

“Isso tudo começou ontem (quarta-feira) de dia, com aquela ocorrência acompanhada por todos, na Lagoa, quando criminosos saindo da Rocinha possivelmente, até pelo farto armamento que tinham ali, estavam se dirigindo para reforçar a disputa territorial no Centro da cidade. Durante a noite, inicia-se um confronto entre esses grupos criminosos e foi necessária uma intervenção rápida e enérgica da Polícia Militar”, disse o oficial à TV Globo.

Na tarde de quarta-feira, dia 27, um tiroteio seguido de perseguição causou pânico no Humaitá e na Lagoa, na Zona Sul do Rio. A ação começou em frente à Paróquia São José da Lagoa, na Lagoa, quando agentes da Divisão de Homicídios da Capital avistaram homens armados em uma Duster branca. Uma troca de tiros começou, e os criminosos roubaram um outro carro para tentar fugir dos agentes, mas foram interceptados por policiais do 23º Batalhão (Leblon) e do Segurança Presente. Os criminosos abandonaram o segundo carro e se dividiram.

Os ocupantes do carro fugiram pelo Túnel Rebouças. Um homem chegou a ser capturado pelos policiais dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas. Um dos presos chegou a ser baleado e foi atendido no Hospital Miguel Couto e levado, no início da noite, para a DH da capital (Barra). Durante a perseguição, um policial em uma motocicleta sofreu um acidente e caiu do veículo. Ele se feriu superficialmente no joelho.

Um outro criminoso subiu na garupa de uma moto e tentou escapar pela Rua Pio Correa, perto da entrada do Rebouças, causando correria entre os moradores da via. Ele chegou a ordenar a um porteiro para deixá-lo entrar em um prédio. Policiais militares cercaram a rua e o prenderam.

A polícia investiga a informação de que o grupo estava a caminho do Morro da Mineira para participar de uma guerra entre facções, que ocorreu horas depois. Os agentes da Operação Lagoa Presente também apreenderam 14 granadas, uma pistola Glock, munições de fuzil, nove carregadores de fuzil, porta-carregadores de fuzil e dois radiocomunicadores dentro de um dos carros roubados. As informações são do Jornal O Globo.