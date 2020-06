Esporte O Real Madrid Terá 27 horas a mais de descanso do que o Barcelona

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Real Madrid e Barcelona estão na disputa pelo título do Campeonato Espanhol. (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Após as polêmicas relacionadas ao árbitro de vídeo (VAR) a favor do Real Madrid que tornam a disputa pelo título do Campeonato Espanhol mais quente, outra decisão favorável aos merengues foi divulgada nesta terça-feira (23). A equipe da capital terá 27 horas a mais de descanso do que o Barcelona entre as rodadas 28 e 35.

No total, o Real Madrid terá 613 horas de descanso somando o intervalo entre todas as rodadas. Já a equipe culé terá apenas 586 horas. Os blaugranas só terão mais tempo de recuperação que o rival em duas jornadas, da 30ª para a 31ª e da 33ª para a 34ª. Por outro lado, o gigante espanhol sairá beneficiado em quatro percursos.

O elenco do Barcelona já está chateado e jogadores começam a se manifestar publicamente contra os supostos favorecimentos ao líder do campeonato. Até o momento, ninguém se pronunciou sobre a decisão dos horários das partidas e do intervalo de descanso.

Zidane

Depois de a arbitragem e o uso do VAR na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad causarem polêmica, Zidane evitou alimentá-la. O técnico do Real Madrid concedeu entrevista coletiva nesta terça, dia de seu aniversário de 48 anos, e logo viu surgir um tema controverso entre as questões: desta vez, os horários dos jogos do Campeonato Espanhol.

Zidane, entretanto, se esquivou da polêmica.

“Aqui, cada um faz seu trabalho. Tenho minha opinião, mas não vou me meter. Um dia, os horários, no outro, os árbitros. Faltam oito jogos, e o resto eu entendo, cada um pode opinar. Ao fim, o calendário é o que é, não vai mudar nada. No fim, a única coisa que podemos fazer é pensar em descansar, pois os jogos são o que são: onze em pouco tempo”, comentou Zizou. “Se fala todos os dias do que pode passar. É o trabalho de vocês, há os do Real Madrid e os do Barcelona. Eu não me meto. Cada um faz seu trabalho, e é muito difícil. E o nosso também. Me dedico a preparar bem os jogos, pois o que nos interessa é o que acontece em campo”, completou. Vinicius Junior também foi tema de questionamentos dos jornalistas, depois da boa atuação contra a Real Sociedad. O jovem foi elogiado pela imprensa madrilenha, indicando mais força na briga por uma vaga de titular. Zidane analisou a possibilidade de o brasileiro atuar junto a Hazard – que, na teoria, ocupa a mesma faixa de campo que ele. “Não vejo impossível, mas tentamos que o jogador esteja cômodo. E onde Vini está (cômodo), é onde está Eden. Gosto de colocar os jogadores em sua melhor posição, mas pode ser que consigam jogar juntos, não tenho nenhuma dúvida”, comentou Zizou, que afirmou que Vinicius ainda tem “muito mais” a aprender, mas quer sempre trabalhar é um jogador para o presente e o futuro. O comandante apontou que o duelo contra o Mallorca, nesta quarta (24), não deixa o Real confiante pelo fato do adversário estar na zona de rebaixamento e confirmou o desfalque de Casemiro e a volta de Isco.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte