Apesar do anúncio, que se soma a outras iniciativas recentes de conteúdo no Instagram, Shah afirma que o intuito é não deixar o aplicativo complicado e que eles estão dispostos a incluir e remover funções da plataforma.

Maior audiência

Uma das diferenças do Reels para o restante do conteúdo no Instagram é como o conteúdo é compartilhado. Diferente de redes como o TikTok, em que uma publicação pode ser exibida para todos os usuários, o conteúdo no Instagram é principalmente distribuído entre os seguidores dos usuários.

Nesse sentido, o compartilhamento do Reels será mais próximo do TikTok, com o usuário podendo escolher se quer que o vídeo que está publicando seja apresentado na aba Explorar do app.