Brasil O WhatsApp prepara pacotão de novidades no aplicativo. Veja o que deve mudar.

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Aplicativo vai ganhar muitas novidades. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp está preparando diversos recursos novos para o aplicativo. O desenvolvimento das novas funcionalidades foi notado pelo WaBetaInfo, site que costuma “caçar” testes feitos pelo app e acertar com frequência quais recursos novos acabam indo parar no seu celular. Nesta semana, a página revelou uma série de novas funcionalidades que estão aparecendo em versões beta recentes do serviço – ou seja, isso significa que está em um nível avançado de desenvolvimento pelos engenheiros do aplicativo.

Entre os novos recursos, estão alguns que podem redesenhar a área de uso de armazenamento no WhatsApp para Android, o que pode facilitar a vida de quem vive com o celular lotado por causa do mensageiro. Além disso, existem outras funcionalidades do dia a dia e mudanças de design em andamento. Nenhuma dessas novidades tem data para chegar aos smartphones dos usuários. O WhatsApp ainda está desenvolvendo todas elas e pode levar um tempo até encontrar um equilíbrio para o lançamento ao público em geral.

Mudanças no uso de armazenamento

O armazenamento é um problema comum para muitos usuários do app no sistema do Google e há a constante irritação do celular ficando lotado por causa do WhatsApp. O aplicativo conta com uma área de “uso de armazenamento” para gerenciar isso, mas ela deve passar em breve por uma boa mudança.

A primeira mudança é que o WhatsApp vai permitir que você lide melhor com esse gerenciamento. Uma das novidades é a possibilidade, por exemplo, de ver apenas “arquivos grandes” ou “arquivos encaminhados”. Isso, claro, já pode facilitar a limpeza no app. Já dentro das opções de uso de armazenamento de uma conversa específica também rolará uma mudança. O WhatsApp está testando criar um filtro para o usuário gerenciar as fotos trocadas naquela conversa, por exemplo.

Semelhante ao que temos no computador ao clicar com o botão direito dentro de alguma pasta, será possível ordenar as imagens por tamanho, mais novas e mais velhas. Ainda na área de uso de armazenamento, o WhatsApp está testando também a possibilidade do usuário limpar todas as mensagens, exceto as favoritadas na conversa – algo que já dá para fazer na janela principal do serviço. Essas novidades devem chegar tanto para o Android quanto para o iOS.

Busca por data Outro

Um novo recurso vai salvar a vida de quem não lembra o teor de uma mensagem no chat, mas tem alguma ideia da data em que ela foi enviada. O WhatsApp trabalha para permitir em breve a busca de mensagens por data dentro de conversa.

O recurso será adicionado à função atual de pesquisar mensagens em uma conversa. No campo do teclado, será incluído um ícone de um calendário no topo superior direito. Ao clicar nesse calendário, o usuário poderá selecionar uma data exata para ver as mensagens enviadas naquele dia. Ainda em desenvolvimento, a funcionalidade foi notada em testes no iOS, mas é provável que seja levada também para celulares Android.

Procurar imagem na internet

Já informamos que o WhatsApp está trabalhando em uma função de criar uma lupa em textos encaminhados para as pessoas poderem buscar na internet o teor da mensagem – algo que pode ser útil para diminuir a desinformação e os golpes no aplicativo.

A mesma ferramenta também deverá valer para imagens, segundo o WaBetaInfo. Funcionará da mesma forma: ao receber uma foto encaminhada, um botão com lupa ao lado dela permitirá buscar a imagens na internet. Esse recurso valerá para mensagens que são encaminhadas ao menos quatro vezes dentro do aplicativo. Quando isso ocorrer, o botão de encaminhamento ao lado da foto será substituído pelo botão da lupa. Ao procurar na internet, a foto acaba sendo enviada para o Google. Essa novidade também chegará para IOS e Android.

Outra novidade notada é uma pequena mudança no modo escuro na janela de conversas. A cor verde da “bolha” da troca de mensagens aparece em um tom mais leve em uma versão beta do iOS.

Ainda não está claro o motivo desse teste pelo WhatsApp, mas ele abre a possibilidade de mais cores serem adicionadas a essa “bolha” no futuro, o que daria ao usuário mais poder para personalizar seus chats.

