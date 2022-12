Futebol O Rei do Futebol foi o único na história a ganhar três Copas do Mundo como jogador

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pelé é carregado nos braços durante a comemoração do Tri em 1970. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Edson Arantes do Nascimento, que ficou mundialmente conhecido como Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Começar por Pelé qualquer lista dos maiores gênios do esporte em todos os tempos é quase uma declaração de princípios. Com três títulos em quatro Copas do Mundo, seu sucesso é incomparável, sendo o único jogador na história a conquistar tal façanha.

O maior jogador de futebol de todos os tempos estreou na Seleção em 1957, numa partida da Copa Roca contra a Argentina, quando também fez seu primeiro gol com a camisa amarelinha. Pela equipe brasileira, com apenas 17 anos, venceu a Copa do Mundo na Suécia, em 1958.

Quatro anos depois, se machucaria na segunda rodada do Mundial do Chile, também vencido pelo Brasil. Após ser caçado em campo com duras faltas na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, ele comandou o lendário time brasileiro ao tricampeonato mundial em 1970, no México – é o único jogador a vencer três Copas.

Em meio a todas as conquistas, vitórias e exibições históricas, Pelé sempre mostrou intimidade com o gol. Sua facilidade para balançar as redes era tamanha que fez dele o maior artilheiro do futebol mundial de todos os tempos. Não se tem notícias de algum outro jogador que tenha marcado tantos gols quanto Pelé. No total, são 1.281 gols reconhecidos pela Fifa, recorde que já dura quase 40 anos e que parece ser praticamente impossível de ser quebrado. Em outubro de 2022, Cristiano Ronaldo, uma máquina de balançar as redes, chegou ao gol 700 de sua carreira, aos 37 anos.

De todos esses gols, o mais simbólico foi aquele que alçou Pelé a um outro patamar, como o primeiro a marcar mil vezes na carreira. Há 53 anos, no dia 19 de novembro de 1969, o Rei do Futebol escrevia com tintas fortes seu nome na história do esporte ao converter uma cobrança de pênalti diante do Vasco. Ele já havia passado perto de atingir o feito diante do Botafogo da Paraíba e do Bahia, mas quis o destino que o gol saísse no palco mais emblemático do futebol no Brasil: o Maracanã. Nem mesmo o belo salto do goleiro Andrada, que chegou a tocar na bola, impediu que ela morresse no fundo das redes pela milésima vez. Era o gol mil de Pelé.

A bola daquele jogo rodou o País e foi leiloada. Ela carrega a história simbólica de tudo o que Pelé fez no futebol. Ele mesmo a pegou dentro do gol e a beijou, antes de ser engolido pelos repórteres e gente de toda sorte dentro do campo naquele dia.

Mas a trajetória de artilheiro de Pelé começou bem antes do milésimo gol, ainda em 1956. Naquele dia 7 de setembro, com apenas 15 anos, a jovem promessa santista marcou seu primeiro gol como profissional, em amistoso diante do Corinthians de Santo André. O último de seus 1.091 gols com a camisa santista aconteceria 18 anos depois, quando, já aos 33 anos, ele balançou as redes no empate por 2 a 2 diante do Guarani, pelo Campeonato Paulista. Foram 18 anos fazendo os rivais temerem, tirando o sono dos zagueiros e atormentando a vida de muitos goleiros.

Pelé era objetivo dentro de campo. Suas corridas, jogadas e arremates tinham um único objetivo: fazer o gol. Pelé não foi um jogador se valia do drible sem necessidade. Para ele, o caminho mais fácil e curto para chegar às redes era se valendo de sua habilidade, inteligência e disposição física. “Deus me deu esse dom”, costumava dizer sobre seus feitos. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol