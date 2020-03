O resultado do teste para o coronavírus do ministro Augusto Heleno deu positivo

O general integrou a comitiva do governo que viajou para os Estados Unidos. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, general Augusto Heleno, informou nesta quarta-feira (18) que o resultado do seu teste para o novo coronavírus deu positivo. Ele aguarda a contraprova do exame.