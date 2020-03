Porto Alegre Sine de Porto Alegre altera forma de atendimento devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

A sede do órgão localiza-se na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá Foto: Ricardo Giusti/PMPA Sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Como forma de prevenção ao coronavírus, o Sine Municipal de Porto Alegre alterou temporariamente a sua forma de atendimento. As fichas para todos os serviços são distribuídas na fila externa na sede do órgão, localizada na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico.

O acesso às dependências é liberado em grupos de cinco fichas de encaminhamento a vagas de emprego e duas para seguro-desemprego, totalizando sete pessoas por vez, evitando aglomeração dentro da unidade, conforme diretrizes das autoridades de saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário