Geral O Rio Grande do Sul criou mais de 27 mil empregos formais em outubro

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No mês, foram registradas 102.117 admissões e 75.104 demissões no RS. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA)

O Rio Grande do Sul teve o quarto mês consecutivo com números positivos na criação de vagas de trabalho com carteira assinada. Em outubro, foram abertos 27.013 empregos formais no Estado, segundo dados divulgados na quinta-feira (26) pelo Ministério da Economia. No mês, foram registradas 102.117 admissões e 75.104 demissões no RS. No mês anterior o número de novas vagas criadas havia sido de 15.676.

No acumulado de 2020, de janeiro a outubro, o Estado perdeu 48.092 vagas (queda de 1,91%). Foram 778.757 admissões e 826.849 desligamentos no período. As informações são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Brasil

Pelo quarto mês consecutivo, o Novo Caged registrou saldo positivo na geração de empregos no Brasil. Foram abertas 394.989 vagas com carteira assinada no mês, resultado de 1.548.628 admissões e de 1.153.639 desligamentos, melhor resultado não apenas para 2020 como também o melhor da história. O desempenho reforça a retomada da economia brasileira após os efeitos econômicos gerados pela pandemia de Covid-19.

O estoque, que é a quantidade total de vínculos ativos, em outubro, chegou a 38.638.484, variação de 1,03% em relação ao estoque do mês anterior. No acumulado do ano, apesar do saldo negativo em 171.139, decorrentes de 12.231.462 admissões e de 12.402.601 desligamentos, o país perdeu menos empregos em 2020 do que nas crises de 2015 e 2016.

Dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas, quatro tiveram saldo positivo no emprego em outubro. O principal foi o setor de Serviços, que abriu 156.766 novas vagas. No Comércio foram criados 115.647 postos; na Indústria, 86.426; na Construção, 36.296.

Desempenho regional

O mês foi positivo nas cinco regiões do país, com destaque para o Sudeste, onde o saldo ficou em 186.884 postos; e no Sul, com resultado de 92.932. No Nordeste foram criados 69.519 empregos formais; no Centro-Oeste, 25.024; no Norte, 20.658 vagas.

Também houve saldo positivo em todas as unidades federativas, com destaque para São Paulo (119.261 novas vagas); Minas Gerais (42.124) e Paraná (33.008). Em termos relativos, os estados com maior variação em relação ao estoque do mês anterior foram Santa Catarina, Ceará e Amazonas. As informações são do Ministério da Economia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral