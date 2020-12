Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul deve chegar nesta sexta-feira a 8 mil mortos pela pandemia de coronavírus. Testes positivos se aproximam de 400 mil

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Boletim epidemiológico desta quinta-feira acrescentou 6.342 casos e 82 mortes por Covid. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou 6.342 novos testes positivos e mais 82 mortes provocadas pela Covid, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (17) pela (SES) Secretaria Estadual da Saúde.

Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados desde março no Estado aumentou para 394.816, ao passo que os desfechos fatais da doença subiram para 7.944.

Descontando-se esses falecimentos e também os 367.055 já recuperados da doença em todos os 497 municípios gaúchos, o Rio Grande do Sul tem no momento 19.772 pessoas com infecção confirmada.

Com o atual ritmo diário de notificações, os testes positivos devem totalizar 400 mil até o fim da semana, com perdas humanas chegando a 8 mil já nesta sexta-feira.

As estatísticas estão disponíveis nas plataformas digitais do governo do Estado, com destaque para o Twitter, onde a atualização é mais constante.

Casos fatais mais recentes

Dos 82 mortos por coronavírus mencionados no balanço epidemiológico desta quinta-feira, 65 tinham idades entre 61 e 96 anos, reprisando assim uma prevalência de idosos entre os óbitos por Covid que tem se mantido aos longo dos mais de nove meses de pandemia.

As exceções ficaram por conta de 17 homens e mulheres com idades entre 23 e 57 anos. Confira, a seguir, a lista com o perfil resumido de cada vítima:

– Alvorada (mulher, 86 anos);

– Alvorada (homem, 23 anos);

– Arroio do Meio (mulher, 30 anos);

– Bagé (homem, 68 anos);

– Bagé (mulher, 71 anos);

– Barão (homem, 76 anos);

– Barra do Ribeiro (homem, 86 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 68 anos);

– Bom Jesus (homem, 56 anos);

– Butiá (homem, 80 anos);

– Cachoeira do Sul (mulher, 67 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 81 anos);

– Campo Bom (homem, 85 anos);

– Canoas (homem, 71 anos);

– Canoas (homem, 68 anos);

– Canoas (homem, 63 anos);

– Canoas (homem, 56 anos);

– Canoas (homem, 67 anos);

– Canoas (mulher, 68 anos);

– Canoas (mulher, 92 anos);

– Carazinho (homem, 67 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 82 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 88 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 92 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 81 anos);

– Caxias do Sul (homem, 76 anos);

– Garibaldi (homem, 88 anos);

– Giruá (homem, 68 anos);

– Gravataí (mulher, 34 anos);

– Gravataí (mulher, 64 anos);

– Gravataí (mulher, 64 anos);

– Guaíba (homem, 34 anos);

– Guaíba (mulher, 68 anos);

– Ijuí (mulher, 93 anos);

– Marau (homem, 73 anos);

– Mostardas (homem, 63 anos);

– Nova Roma do Sul (homem, 94 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 83 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 78 anos);

– Panambi (mulher, 76 anos);

– Parobé (homem, 69 anos);

– Passo Fundo (homem, 53 anos);

– Passo Fundo (mulher, 66 anos);

– Pelotas (mulher, 64 anos);

– Pelotas (mulher, 61 anos);

– Pelotas (mulher, 82 anos);

– Pelotas (homem, 57 anos);

– Pelotas (mulher, 89 anos);

– Pelotas (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 35 anos);

– Porto Alegre (homem, 44 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 64 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Rio Grande (mulher, 81 anos);

– Rio Grande (mulher, 53 anos);

– Rio Grande (homem, 87 anos);

– Rosário do Sul (mulher, 54 anos);

– Santa Bárbara do Sul (mulher, 75 anos);

– Santa Maria (homem, 78 anos);

– Santa Rosa (mulher, 61 anos);

– Santa Vitória do Palmar (homem, 63 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 70 anos);

– Santo Expedito do Sul (homem, 36 anos);

– São Jerônimo (mulher, 69 anos);

– São Leopoldo (mulher, 77 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 96 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 85 anos);

– Soledade (mulher, 67 anos);

– Taquara (mulher, 82 anos);

– Tramandaí (mulher, 70 anos);

– Tramandaí (mulher, 53 anos);

– Uruguaiana (homem, 56 anos);

– Uruguaiana (homem, 88 anos);

– Vera Cruz (homem, 65 anos);

– Viamão (homem, 89 anos);

– Xangri-lá (mulher, 51 anos).

(Marcello Campos)

