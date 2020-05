Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul e demais Estados ganharam mais duas semanas de vacinação contra a gripe

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

SES deve receber 340 mil doses adicionais nos próximos dias. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Devido à expansão da pandemia de coronavírus no Brasil e à disponibilidade de doses, o Ministério da Saúde prorrogou de 22 de maio para 5 de junho a campanha nacional de imunização contra a gripe. A medida representa mais duas semanas de ofensiva contra o influenza nos Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, onde a cobertura tem sido bem sucedida – 100% dos idosos e profissionais da saúde estão vacinados.

Estados e municípios estão recebendo as doses da vacina da gripe de forma escalonada, a cada semana, conforme são produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. A farmacêutica Tatiana Castilhos, da Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos), a SES (Secretaria Estadual da Saúde) deve receber 342 mil doses adicionais nos próximos dias.

Marcado inicialmente para o próximo sábado (9), o “Dia de D” de vacinação contra a gripe foi suspenso pelo governo federal. Outra medida anunciada é a divisão, em duas etapas, dos públicos-alvo que ainda não haviam sido contemplados. Dessa forma, a estratégia de estender o procedimento até 5 de junho representa um acréscimo de duas semanas.

“Aumentando o tempo da campanha e dividindo mais os públicos que devem ir até os postos, diminuem-se também as aglomerações e possíveis contágios do coronavírus nesses ambientes”, ressalta a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúdes), Tani Ranieri.

Calendário

O cronograma de aplicação das doses é segmentado conforme os públicos-alvo almejados pelas autoridades de saúde. Confira, a seguir, os novos prazos após a mudança no calendário.

– 11 a 17 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias;

– 18 de maio a 5 de junho: adultos de 55 a 59 anos, professores das escolas públicas e privadas.

(Marcello Campos)

