O Rio Grande do Sul encerrou a sexta-feira com mais de 2.600 mortos por coronavírus. Testes positivos passam de 95 mil

Divulgado nesta sexta-feira (14), o novo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde elevou para 95.142 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, com a inclusão de 2.678 testes positivos. Desse montante (relativo a mais de cinco meses de pandemia no Estado), 83.868 (88%) indivíduos estão recuperados. Já os óbitos chegam a 2.631, incluindo 47 novas vítimas.

Em termos de abrangência, apenas 20 das 497 cidades gaúchas ainda não apresentaram qualquer caso de contágio por Covid-19, o que representa menos de 5% do total de municípios. Especialistas atribuem o fato a aspectos como baixa densidade demográfica e menor nível de interação entre os habitantes.

É o que acontece em Aceguá, Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Nova Ramada, Novo Tiradentes, Novo Xingu, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Porto Vera Cruz, Putinga, Rolador, Sete de Setembro, Tupanci do Sul e Ubiretama.

Perdas humanas

Organizada em ordem alfabética conforme o local de residência do falecido por coronavírus, a lista de perdas humanas mais recentes para a pandemia no Rio Grande do Sul detalha também os respectivos gêneros (feminino ou masculino) e idade, evidenciando a manutenção da prevalência de idosos entre as vítimas. Confira a seguir:

– Alvorada (homem, 81 anos);

– Alvorada (homem, 78 anos);

– Canela (mulher, 61 anos);

– Canela (homem, 64 anos);

– Canela (homem, 61 anos);

– Canoas (mulher, 65 anos);

– Canoas (homem, 59 anos);

– Canoas (homem, 69 anos);

– Canoas (mulher, 71 anos);

– Canoas (mulher, 69 anos);

– Canoas (mulher, 71 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 61 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 57 anos);

– Chapada (homem, 74 anos);

– Eldorado do Sul (mulher, 63 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 61 anos);

– Erechim (homem, 63 anos);

– Esteio (homem, 62 anos);

– Esteio (homem, 87 anos);

– Gravataí (homem, 52 anos);

– Igrejinha (homem, 65 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 88 anos);

– Parobé (homem, 46 anos);

– Pelotas (mulher, 85 anos);

– Pelotas (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 62 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (homem, 54 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Rio Grande (menino, 9 anos);

– Rio Grande (mulher, 78 anos);

– Santa Rosa (mulher, 76 anos);

– Santa Rosa (mulher, 87 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 85 anos);

– São Jerônimo (homem, 78 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 67 anos);

– Sarandi (mulher, 52 anos);

– Taquara (mulher, 89 anos);

– Três Coroas (homem, 58 anos);

– Tucunduva (homem, 15 anos);

– Viamão (homem, 68 anos).

(Marcello Campos)