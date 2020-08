A prefeitura de Capão da Canoa entregou, nesta sexta-feira (14), o Parque Náutico do município. A cerimônia de entrega foi restrita devido à pandemia do novo coronavírus, mas teve transmissão ao vivo pelas redes sociais para que a comunidade pudesse acompanhar o evento. Autoridades políticas, civis, militares e eclesiásticas participaram do ato.

A Lagoa dos Quadros está localizada no lado Oeste do município, na divisa com Maquiné, e fica cerca de 4 quilômetros do Centro da cidade. Um dos objetivos da estrutura é promover a prática de esportes náuticos como jet-ski, windsurf, kitesurf, stand-up paddle e vela. A revitalização também oferece à comunidade espaços para lazer e bem-estar.

Segundo a prefeitura, os recursos das obras são oriundos do caixa municipal, constituindo-se em um investimento do executivo, a fim de entregar uma obra fundamental para o desenvolvimento do município à comunidade. O local tem acesso facilitado, estacionamento, calçadão de dois quilômetros e píer. Nos próximos meses, novas opções serão implantadas no local.

O prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, destacou que o dia 14 de agosto de 2020 ficará na história do município. “A entrega do Parque Náutico para a comunidade é o sinônimo do desenvolvimento de Capão, da retomada histórica que visa o futuro e, certamente, nossa cidade vai fazer valer a pena o slogan ‘entre o mar e a lagoa’”, disse.

O trapiche, que estava praticamente destruído, foi revitalizado, com melhorias nas laterais e no encontro da estrutura com a lagoa. O pavimento foi todo trocado, utilizando as mesmas pedras do acesso ao parque. Antes de chegar na extremidade, local que futuramente receberá embarcações, do lado esquerdo, o visitante terá um refúgio à disposição. Foram construídos um deque e um mirante coberto. As informações são da prefeitura de Capão da Canoa.