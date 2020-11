Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já tem 6.725 mortes por coronavírus. Testes positivos totalizam mais de 311 mil

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no Estado é de 78,8%. (Foto: Getty Images)

O boletim epidemiológico divulgado neste sábado (28) elevou para 318.936 o número total de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul desde março, ao passo que o contingente de mortos por covid no Estado chegou a 6.768. A estatística foi engrossada por 7.815 novos testes positivos e mais 43 óbitos. Já os pacientes recuperados, com ou sem sintomas, são 292.401 (91,68%).

De acordo com o relatório diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde), as perdas humanas mais recentes abrangem indivíduos com idades entre 33 e 92 anos. Doze desses 43 últimos falecimentos abrangem vítimas com menos de 60 anos, o que representa uma incidência de aproximadamente 28%.

Veja abaixo a lista com as últimas mortes registradas:

– Bagé (homem, 72)

– Bagé (mulher, 52)

– Bom Jesus (mulher, 44)

– Cambará do Sul (homem, 80)

– Campo Bom (mulher, 63)

– Campo Bom (homem, 61)

– Canoas (homem, 41)

– Capão da Canoa (mulher, 56)

– Caxias do Sul (mulher, 62)

– Caxias do Sul (homem, 33)

– Caxias do Sul (homem, 81)

– Espumoso (homem, 41)

– Estância Velha (homem, 83)

– Hulha Negra (mulher, 63)

– Ibiaçá (homem, 71)

– Ibiaçá (homem, 52)

– Ijuí (homem, 58)

– Imigrante (homem, 91)

– Jaguari (mulher, 83)

– Novo Hamburgo (homem, 67)

– Novo Hamburgo (mulher, 72)

– Osório (mulher, 80)

– Passo Fundo (mulher, 63)

– Portão (mulher, 84)

– Portão (homem, 73)

– Porto Alegre (mulher, 80)

– Porto Alegre (homem, 69)

– Porto Alegre (mulher, 91)

– Porto Alegre (homem, 78)

– Porto Alegre (mulher, 52)

– Porto Alegre (homem, 84)

– Porto Alegre (mulher, 87)

– Porto Alegre (mulher, 88)

– Rosário do Sul (mulher, 83)

– Santa Maria (mulher, 41)

– São Leopoldo (mulher, 59)

– São Leopoldo (homem, 39)

– São Leopoldo (mulher, 67)

– São Sebastião do Caí (homem, 48)

– Sapucaia do Sul (homem, 75)

– Tenente Portela (homem, 61)

– Uruguaiana (mulher, 92)

– Vacaria (mulher, 82)

Aumento na demanda por UTI

Atualmente variando em torno de 70% na rede pública, as altas taxas de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais gaúchos fez com que a Secretaria Estadual da Saúde) participasse de reuniões de mobilização para as próximas semanas, para evitar desassistência, seja por covid-19 ou outros agravos.

Na semana que passou, a equipe diretiva do órgão voltou a se reunir com secretários municipais de Saúde, em especial aqueles em gestão plena, e com o Cosems-RS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul). O objetivo foi reavaliar a situação da pandemia no Estado e reativar leitos desativados quando a curva epidemiológica da doença estava em queda.

A titular da SES, Arita Bergmann, frisou que a rede pública do Rio Grande do Sul mais que dobrou a capacidade de atendimento no âmbito do tratamento intensivo, desde março, passando de 933 a 1.882 leitos de UTI para pacientes adultos no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

Conforme o diretor-geral de regulação do município de Porto Alegre, Jorge Luís Osório, tanto os casos de Covid quanto de outras doenças estão no topo das prioridades de atendimento. Esse foco é motivado pela agudização dos agravamentos de saúde, gerando filas de demanda reprimida.

