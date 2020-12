Rio Grande do Sul Firmado convênio para projeto do HPS de Pelotas

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Nosso governo tem um compromisso muito firme com a saúde", disse Leite na assinatura do projeto do HPS de Pelotas. Foto: Rodrigo Chagas/Prefeitura de Pelotas/Divulgação "Nosso governo tem um compromisso muito firme com a saúde", disse Leite na assinatura do projeto do HPS de Pelotas. (Foto: Rodrigo Chagas/Prefeitura de Pelotas/Divulgação) Foto: Rodrigo Chagas/Prefeitura de Pelotas/Divulgação

O governo do Estado firmou acordo, em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (10), com o município de Pelotas para repasse de recursos que serão utilizados na elaboração do projeto do Hospital de Pronto Socorro da cidade. A construção do hospital pode beneficiar mais de 1 milhão de pessoas em toda a metade Sul do Estado. O convênio assinado prevê repasse de R$ 856,7 mil, por parte do governo estadual, para que o município elabore os projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural da obra.

O convênio estabelece prazo de 12 meses para a elaboração do projeto. O governador Eduardo Leite garantiu, ainda, que mais de R$ 19 milhões do orçamento de 2021 estão reservados para a obra.

“Nosso governo tem um compromisso muito firme com a saúde. A partir dos ajustes e reformas que fizemos, estamos conseguindo projetar obras e entregas como o Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas. Isso só é possível porque ajustamos as contas, inclusive pagando em dia o salário dos servidores após 57 meses. Por isso é tão importante que possamos manter as alíquotas de ICMS no atual patamar, para que o Estado e os municípios não entrem em colapso”, explicou.

O HPS de Pelotas poderá suprir a demanda por atendimento em diversos procedimentos ambulatoriais, serviços clínicos e cirúrgicos.

“Fizemos esse trabalho em tempo recorde para viabilizar o convênio. Estou muito orgulhosa e honrada, porque vamos realizar um grande sonho da comunidade com um hospital que terá leitos, leitos de UTI, bloco cirúrgico e resolutividade da alta complexidade. Será um legado enorme para a região Sul”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, enfatizou que o município irá licitar a elaboração do projeto e que o hospital colocará a saúde da região em outro nível. “Esse é um anúncio muito relevante e impactante para toda a nossa comunidade. Vamos licitar o mais rápido possível para buscar gente com know-how para elaborar o projeto, porque ele tem um altíssimo nível de complexidade. Em breve, não tenho dúvida, vamos ter condições de licitar a obra em si. O novo hospital vai colocar a qualidade da nossa assistência em saúde em outro patamar”, comemorou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul