Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul se aproxima de 47 mil diagnósticos positivos e de 1.200 óbitos por coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Estado está em décimo-sexto lugar no ranking nacional da pandemia. (Foto: EBC)

Divulgado na tarde desta sexta-feira (17), o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 1.438 diagnósticos positivos à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que agora acumula 46.710 casos da doença desde o começo da pandemia, em março. O levantamento inclui 1.116 mortes pela doença, com a notificação de 33 novas vítimas.

Com base no ritmo de avanço regional da Covid-19 verificado nos últimos dias, ao longo dos próximos dias o Estado deve chegar a 47 mil contágios e 1,2 mil óbitos em menos de cinco meses, números o colocam na décima-sexta posição no ranking brasileiro, em ambos os critérios. O líder é São Paulo, seguido por Ceará, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Maranhão, Amazonas e Minas Gerais.

No que se refere às perdas humanas mencionadas pelo novo informe, a lista mantém o predomínio de vítimas idosas e com histórico de outras doenças crônicas (cardiopatias, problemas pulmonares e diabetes, dentre outras), sendo que a mais nova tinha 38 anos e as mais velhas (duas mulheres e um homem) contavam 85 anos. Elas moravam nos seguintes municípios:

– Alvorada (homem, 74 anos);

– Alvorada (homem, 75 anos);

– Alvorada (homem, 72 anos);

– Alvorada (homem, 64 anos);

– Alvorada (mulher, 71 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 82 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 82 anos);

– Canoas (homem, 58 anos);

– Catuípe (homem, 62 anos);

– Estância Velha (homem, 66 anos);

– Farroupilha (mulher, 85 anos);

– Frederico Westphalen (homem, 64 anos);

– Gramado (mulher, 76 anos);

– Gravataí (mulher, 48 anos);

– Guaporé (homem, 85 anos);

– Ibirubá (homem, 74 anos);

– Itapuca (mulher, 61 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 61 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Rio Grande (homem, 66 anos);

– Rio Pardo (mulher, 74 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 71 anos);

– São Leopoldo (homem, 70 anos);

– São Leopoldo (mulher, 81 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 70 anos);

– Três Passos (mulher, 77 anos);

– Veranópolis (homem, 38 anos);

– Viamão (homem, 45 anos);

– Viamão (homem, 52 anos);

– Viamão (mulher, 85 anos).

Porto Alegre

A Capital gaúcha (que concentra o maior número de casos e mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul, respectivamente com 6.148 e 199 ocorrências) recebeu nesta sexta-feira o reforço de mais 50 ventiladores pulmonares. Desse lote, 35 para são destinados a UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 15 para transferência de pacientes infectados de Covid-19 em situação grave.

Os equipamentos foram distribuídos pelo Ministério da Saúde e entregues à Santa Casa de Misericórdia. Desde o início da pandemia, o governo federal destinou 80 ventiladores pulmonares para rede pública municipal.

“Agradeço o empenho do Ministério da Economia, por meio do secretário do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, Gustavo Ene, ao Ministério da Saúde, liderado pelo general Eduardo Pazuello, e à bancada gaúcha que foi sensível à solicitação de Porto Alegre”, ressaltou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

(Marcello Campos)

