24 de abril de 2020

Um dos objetivos da pesquisa é dimensionar de forma mais confiável a pandemia no Estado. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde um lote com aproximadamente 85 mil testes rápidos de coronavírus, que serão aplicados de forma prioritária em idosos e trabalhadores das áreas da saúde e segurança pública, a partir deste sábado (25). Somando-se ao primeiro lote, já são 215 mil kits enviados à SES (Secretaria Estadual da Saúde) pelo governo federal com tal finalidade.

Conforme a titular da pasta, Arita Bergmann, pertencem ao público-alvo da nova etapa pessoas com ou sem comorbidades e sintomas, incluindo pessoas que estejam em instituições de longa permanência. Municípios que já registraram casos positivos de coronavírus também serão priorizados pela pesquisa.

Desta vez, a meta é realizar mais 4,5 mil testes rápidos e entrevistas em Porto Alegre e outras oito cidades gaúchas, até esta segunda-feira (27). O governador gaúcho Eduardo Leite espera receber os resultados já na quarta-feira (29): “Além de outras evidências científicas e análise de dados, os resultados servirão de base para a elaboração do novo modelo de ‘distanciamento controlado’ que deve ser adotado a partir de maio”.

A pesquisa inédita, encomendada à UFPel (Universidade Federal de Pelotas, tem por objetivo mapear de forma mais confiável o número real de casos de coronavírus em território gaúcho (partindo da ideia de que muitos casos não são informados às autoridads pelos pacientes), avaliar a velocidade de disseminação da Covid-19 e fornecer subsídios para estratégias de saúde pública baseadas em evidências científicas.

O exame de anticorpos atesta a presença do vírus a partir de dez dias depois do início dos sintomas. Para a realização, é necessária a coleta de apenas uma gota de sangue. O resultado fica pronto em até 20 minutos e detecta a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o coronavírus.

Prazo maior para sugestões

A pedido de entidades, a Seplag (Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão) prorrogou o prazo para que a sociedade envie sugestões e questionamentos ao modelo de “distanciamento social controlado”, apresentado nesta semana à população pelo governador Eduardo Leite durante uma de suas transmissões ao vivo nesta semana.

Segundo ele, as observações serão recebidas até as 18h da próxima sexta-feira (24): “Aguardaremos as sugestões até amanhã para que a nossa equipe possa compilar e consolidar um modelo que ofereça condições de, já na próxima semana, ser colocado em prática”.

A expectativa do Palácio Piratini é de que esse novo modelo seja implementado a partir de maio, com base na evolução da pandemia em cada região, observando-se também aspectos como disponibilidade de leitos e características econômicas locais. Interessados em participar devem enviar mensagem pelo e-mail distanciamentocontrolado@seplag.rs.gov.br.



