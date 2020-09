Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 4 mil casos fatais de coronavírus. Testes positivos totalizam quase 157 mil

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Paciente mais idoso da lista deste sábado tinha 96 anos. (Foto: EBC)

Com 43 novos óbitos informados neste sábado (12) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), o Rio Grande do Sul chegou a 4.039 casos fatais de coronavírus. Já o número de testes positivos totaliza 156.264 em pouco mais de seis meses de pandemia no Estado (92% deles já recuperados), incluindo os 2.797 mais recentes.

A pandemia de coronavírus ainda não chegou a oito das 497 cidades gaúchas, o que representa menos de 2% do total. O grupo é formado por Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Novo Tiradentes, Pedras Altas e Sete de Setembro.

Ainda no que se refere aos falecimentos mencionados pelo relatório, o boletim epidemiológico menciona moradores de municípios de diversas regiões gaúchas, com idades entre 25 e 96 anos, embora a maioria seja composta por idosos. Confira, a seguir, a lista de cidades (em ordem alfabética):

– Alvorada (homem, 45);

– Alvorada (homem, 65);

– Bento Gonçalves (homem, 76);

– Boqueirão do Leão (homem, 71);

– Cachoeirinha (mulher, 57);

– Cachoeirinha (homem, 67);

– Canoas (mulher, 56);

– Caxias do Sul (homem, 68);

– Estância Velha (mulher, 47);

– Esteio (homem, 93);

– General Câmara (mulher, 78);

– Gramado (mulher, 76);

– Gramado (mulhe, 83);

– Ibirubá (mulher, 67);

– Paraí (mulher, 77);

– Parobé (mulher, 50);

– Passo Fundo (mulher, 62);

– Passo Fundo (homem, 57);

– Pelotas (mulher, 96);

– Porto Alegre (homem, 65);

– Porto Alegre (mulher, 90);

– Porto Alegre (mulher, 69);

– Porto Alegre (mulher, 87);

– Porto Alegre (homem, 74);

– Porto Alegre (homem, 68);

– Porto Alegre (mulher, 28);

– Porto Alegre (mulher, 88);

– Porto Alegre (mulher, 69);

– Porto Alegre (homem, 35);

– Porto Alegre (mulher, 92);

– Porto Alegre (mulher, 91);

– Porto Alegre (mulher, 79);

– Porto Alegre (mulher, 68);

– Rolante (mulher, 70);

– Santa Maria (mulher, 85);

– Santa Rosa (mulher, 86);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 75);

– Taquara (mulher, 91);

– Três Palmeiras (homem, 70);

– Uruguaiana (duas mortes);

– Vacaria (homem, 25);

– Viamão (mulher, 58).

Porto Alegre

Líder na estatística gaúcha da pandemia, tanto em casos confirmados (20.579) quanto em óbitos (839), Porto Alegre já se mobiliza para discutir um plano para eventual retomada das aulas presenciais. Com esse objetivo, a prefeitura começa às 9h desta segunda-feira (14) uma rodada de debates sobre protocolos e cronograma.

Um plano deve ser construído com orientações do Grupo Especial responsável pelo retorno das atividades de ensino. Em seguida, uma reunião de avaliação do Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus deve aprofundar o assunto.

Entidades que representam as instituições de educação infantil, básica e superior públicas, comunitárias e privadas serão consultadas até quarta-feira para discutir a proposta. Estima-se que o setor de Ensino na Capital movimente cerca de 400 mil porto-alegrenses, entre alunos e profissionais.

(Marcello Campos)

