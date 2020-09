Geral Um avião fez um pouso de emergência em aeroporto no Paraná depois de perder um equipamento durante o voo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Um instrutor de voo e um aluno estavam na aeronave, mas ninguém ficou ferido. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um avião de instrução precisou fazer uma aterrissagem de emergência no Aeroporto Silvio Name Júnior, em Maringá, no Estada do Paraná, na manhã deste sábado (12), por estar sem o trem de pouso. Duas pessoas estavam na aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, diversas equipes de socorro foram acionadas para prestar apoio à ocorrência e tentar evitar que o avião pegasse fogo no momento da aterrissagem.

Conforme a corporação, por causa do defeito no equipamento, a aeronave precisou pousar “de barriga”. Para evitar um incêndio a partir do vazamento de combustível, os bombeiros jogaram água na pista antes e depois do pouso, tentando evitar que as chamas se iniciassem.

A princípio, apesar da manobra forçada, não houve vazamento de combustível. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, um instrutor de voo e um aluno estavam na aeronave. Ninguém ficou ferido.

Depois do pouso forçado, um guindaste retirou o avião da pista.

